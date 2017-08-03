Экипаж МРК «Град Свияжск» успешно поразил воздушную мишень в небе над Каспийским морем на конкурсе «Кубок моря-2017»

Малый ракетный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России успешно поразил воздушную цель в небе над Каспийским морем из зенитно-артиллерийского комплекса «Дуэт», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны РФ.

«Малый ракетный корабль ВМФ России успешно поразил воздушную цель в небе над Каспийским морем из зенитно-артиллерийского комплекса «Дуэт», представляющего собой спаренное 30-миллиметровое орудие, способное выпускать до 10000 выстрелов в минуту»,- отмечается в сообщении.

Согласно информации, российские моряки первыми приступили в четверг к выполнению боевых стрельб и добились успеха. На выполнение стрельб по воздушной мишени каждой команде отведено по 60 снарядов. 40 из них – осколочно-фугасного типа, остальные – трассирующие.

«К обеспечению данного этапа конкурса привлекаются 4 истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, сбрасывающие в районе проведения конкурса парашютные осветительные авиабомбы САБ-250, которые и выступают в роли воздушной мишени»,- отме6чает оборонное ведомство.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время к выполнению стрельб по воздушным целям приступит артиллерийский корабль Азербайджана «G-124». Затем, в соответствии с результатами жеребьевки, проведенной накануне в штабе руководства конкурсом, стрельбу выполнят артиллерийский корабль военно-морских сил Казахстана «Сарыарка» и малый ракетный корабль «Джошан» ВМС Ирана.

Кроме того, в оборонном ведомстве также отметили, что в соответствии с тактико-техническими характеристиками артиллерийских установок корабли РФ, Азербайджана и Казахстана поражают воздушные цели на высоте 3,5 км, а МРК «Джошан» ВМС Ирана – 2 км.

«В ходе первого этапа конкурса «Кубок моря-2017 военные моряки из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана соревнуются в боевом применении комплексов артиллерийского вооружения. В ближайшие время им предстоит состязание в меткости при стрельбе по морской цели и мишеням, имитирующим плавающие мины»,- говорится в сообщении.

В конкурсе «Кубок моря-2017» принимают участие экипажи надводных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана. В качестве наблюдателей за проведением соревнований приглашены представители вооруженных сил Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна.

Военно-морской флот России и военно-морские силы Ирана представлены на конкурсе малыми ракетными корабля «Град Свияжск» и «Джошан». Военно-морские силы Азербайджана и Казахстана - артиллерийскими кораблями «G-124» и «Сарыарка» соответственно.

«Кубок моря-2017» проходит с 1 по 11 августа в территориальных водах Азербайджана.

Ф.Исазаде