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Дальнее зарубежье 03.08.2017 12:57

Генсек НАТО осудил нападение на конвой альянса в Кандагаре

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг выразил соболезнования семьям и близким жертв нападения на конвой альянса в Кандагаре, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Я решительно осуждаю вчерашнюю атаку против конвоя НАТО в Кандагаре, в которой двое американских солдат потеряли жизнь и четверо других были ранены", - говорится в заявлении Й.Столтенберга, распространенном штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

По его словам, "эта подлая и жестокая атака не принудит нас отказаться от продолжения нашей миссии, которая заключается в помощи афганским силам безопасности и в стабилизации их страны". НАТО помогает не допустить того, чтобы Афганистан стал прибежищем для международного терроризма, заявил глава Североатлантического альянса.

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, АТАКА, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]