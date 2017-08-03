Генсек НАТО осудил нападение на конвой альянса в Кандагаре

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг выразил соболезнования семьям и близким жертв нападения на конвой альянса в Кандагаре, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Я решительно осуждаю вчерашнюю атаку против конвоя НАТО в Кандагаре, в которой двое американских солдат потеряли жизнь и четверо других были ранены", - говорится в заявлении Й.Столтенберга, распространенном штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

По его словам, "эта подлая и жестокая атака не принудит нас отказаться от продолжения нашей миссии, которая заключается в помощи афганским силам безопасности и в стабилизации их страны". НАТО помогает не допустить того, чтобы Афганистан стал прибежищем для международного терроризма, заявил глава Североатлантического альянса.