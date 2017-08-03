Венесуэла всё ближе к дефолту, до конца года необходимо погасить долги на $5 млрд

Мир уже больше года готовится к потенциальному дефолту Венесуэлы, и события последних недель - политический кризис, провальные выборы учредительного собрания, санкции США - все больше приближают его наступление, пишет The Wall Street Journal.
В среду вероятность дефолта Венесуэлы в ближайшие 12 месяцев оценивалась инвесторами в 70%.
По оценкам венесуэльского инвестбанка Caracas Capital Markets, до конца 2017 года правительство страны и нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) должны выплатить $5 млрд основного долга и процентов. В августе наступает срок погашения задолженности на $725 млн.
Между тем золотовалютные резервы Венесуэлы еще в апреле сократились до менее чем $10 млрд, свидетельствуют данные центрального банка страны. При этом основной объем - около $7 млрд - хранится в золотых слитках, что затруднит распоряжение резервами в случае необходимости.
Поступлений из единственного источника валютной выручки - доходов от продажи нефти - недостаточно, чтобы собрать эту сумму, особенно в случае ужесточения санкций, отмечают эксперты.
На этой неделе Вашингтон заморозил активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в нарушении прав граждан и организации незаконного голосования. На прошлой неделе были введены санкции против 13 высокопоставленных госчиновников Венесуэлы. Однако нефтяной сектор пока избежал штрафных мер.
Венесуэла поставляет в США около 780 тыс. баррелей нефти в сутки, или 49% нефтяного экспорта, отмечает Torino Capital LLC. Однако латиноамериканская страна также импортирует значительные объемы нефти из США. "Если санкции коснутся только экспорта нефти из США в Венесуэлу, отрицательные последствия, на наш взгляд, будут ограниченными, и их будет недостаточно, чтобы вызвать дефолт в этом году", - говорится в аналитической записке Bank of America Merrill Lynch.
Однако если Венесуэла все же объявит дефолт, он может войти в число самых масштабных в истории. Объем внешнего госдолга страны с трудом поддается оценке, но некоторые эксперты называют сумму в $150 млрд. Ситуация усугубляется тем, что венесуэльские бонды включены в основные индексы облигаций emerging markets, поэтому в них прямо или косвенно вкладывается большое число международных инвесторов.
Дефолт Венесуэлы, скорее всего, приведет к повышению цен на нефть, но не окажет существенного влияния на рынки облигаций в других странах из-за закрытости ее экономики.
Что касается самой страны, с одной стороны, неисполнение долговых обязательств высвободит государственные средства на покупку столь необходимых лекарств и продуктов питания. С другой стороны, может обостриться многолетний экономический кризис, а арест нефтяных активов лишит Венесуэлы оставшихся источников валютного финансирования.
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