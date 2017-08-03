Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 32° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 25° 37°

Дальнее зарубежье 03.08.2017 15:29

США хотят отстранить КНДР от участия в региональном форуме АСЕАН по безопасности

Вашингтон намерен обсудить возможность отстранения КНДР от участия в крупнейшем азиатском форуме по безопасности АСЕАН, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей американских и филиппинских властей.

В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума АСЕАН, которая заключается в предотвращении конфликтов. Об этом журналистам рассказала исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"Мы рассматриваем возможность проведения серьезных переговоров о том, каким образом можно было бы добиться отстранения участника от организации, преданной предотвращению конфликтов и дипломатии", - заявила С.Торнтон.

"Мы обращались к разным партнерам с вопросом о том, что еще они могут сделать, чтобы внести вклад для оказания большего давления на (северокорейский - ИФ) режим и для увеличения дипломатической изоляции этого режима", - добавила она.

В свою очередь два представителя филиппинских властей подтвердили, что представители американской администрации действительно обращались к ним с таким вопросом. Однако в Маниле считают, что разумнее будет допустить КНДР до форума, где можно будет начать диалог с северокорейскими властями, сказали они.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ФОРУМ, НАМЕРЕНИЕ


Похожие новости


Пхеньян грозит Вашингтону "решительными действиями" в ответ на новые санкции За ракетные пуски для КНДР будут последствия - Трамп Трамп заявил Си Цзиньпину о готовности действовать против КНДР самостоятельно, утверждает "Нью-Йорк таймс" В Пхеньяне назвали Трампа психопатом, предостерегли Сеул от ведения с ним дел США вновь призвали Китай к усилению давления на Пхеньян - Тиллерсон Американские спутники зафиксировали новые действия на ядерном объекте в КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]