США хотят отстранить КНДР от участия в региональном форуме АСЕАН по безопасности

Вашингтон намерен обсудить возможность отстранения КНДР от участия в крупнейшем азиатском форуме по безопасности АСЕАН, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей американских и филиппинских властей.

В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума АСЕАН, которая заключается в предотвращении конфликтов. Об этом журналистам рассказала исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"Мы рассматриваем возможность проведения серьезных переговоров о том, каким образом можно было бы добиться отстранения участника от организации, преданной предотвращению конфликтов и дипломатии", - заявила С.Торнтон.

"Мы обращались к разным партнерам с вопросом о том, что еще они могут сделать, чтобы внести вклад для оказания большего давления на (северокорейский - ИФ) режим и для увеличения дипломатической изоляции этого режима", - добавила она.

В свою очередь два представителя филиппинских властей подтвердили, что представители американской администрации действительно обращались к ним с таким вопросом. Однако в Маниле считают, что разумнее будет допустить КНДР до форума, где можно будет начать диалог с северокорейскими властями, сказали они.