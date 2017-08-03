Шопинг за рубежом перестал быть приоритетом для китайских туристов

Китайские туристы в этом году впервые ограничат расходы на покупки в магазинах европейских и азиатских городов и продолжат увеличивать траты на посещение ресторанов и экскурсий, свидетельствуют данные ежегодного опроса сайта бронирования гостиниц Hotels.com и Ipsos.
В опросе 2017 года лишь треть китайцев, выезжающих за рубеж на отдых, назвали шопинг главной побудительной причиной. В 2016 году покупки за границей были приоритетом для двух третей респондентов.
"Впервые в истории шопинг перестал быть основной причиной китайского международного туризма, - заявил Financial Times вице-президент Hotels.com по Азиатско-Тихоокеанскому региону Абхирам Чаудри. - Клише о том, что китайские туристы ездят только за покупками, уходит в прошлое. Похоже, они хотят получить больше впечатлений".
По данным опроса консалтинговой фирмы Oliver Vyman, туристы из КНР в среднем тратили за рубежом в 2016 году 20 тыс. юаней (порядка $3 тыс.) - немного больше, чем годом ранее. При этом расходы на шопинг упали до 6,7 тыс. юаней с 8,05 тыс. юаней в 2015 году.
Аналитики отмечали, что выездной туризм стал доступен практически всем слоям населения, а не только наиболее обеспеченным китайцам, что также объясняет снижение расходов на покупки.
FT также провела собственный опрос, согласно которому китайцы снизили долю расходов на шопинг в этом году до 37% с 47% в 2013 году. При этом расходы на проживание, питание и развлечения увеличились с 31% до 44%.
В 2016 году граждане Китая совершили 122 млн поездок за пределы материковой части страны (в том числе в Гонконг и Макао), прирост относительно 2015 года составил 4%. Более 80% китайских туристов направляются в другие страны Азии, но число отдыхающих в Европе и США увеличилось в 2016 году на 25% и 12% соответственно.
По данным Ростуризма, число туристов, приехавших из Китая в Россию в составе организованных групп по безвизовому каналу, выросло в январе-июне 2017 года на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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