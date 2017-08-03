Бизнесмены не должны заключаться под стражу, если против них не ведутся активные следственные действия - Путин

Предприниматели должны освобождаться от такой меры пресечения, как заключение под стражу, если правоохранительные органы не ведут в отношении них активных следственных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Часто при обращении в суд за продлением (меры пресечения) представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется, что предпринимаются следственные действия. Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены", - заявил В.Путин в четверг на совещании, посвященном реализации крупных проектов на Дальнем Востоке.
По его словам, "это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон". "Главное, чтобы решения были приняты оперативно", - сказал В.Путин.
Он добавил, что законодательство предусматривает особый порядок применения мер, обеспечивающих проведение следствия в отношении предпринимателей. "Но правоохранительные органы часто обходят эту статью путем возбуждения дел по другим статьям, в том числе по мошенничеству, и следствие ведется очень долго", - сказал президент.
А время от времени, отметил В.Путин, спустя период, предусмотренный законом, обращаются в суд за продлением срока содержания под стражей.
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