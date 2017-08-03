Татары кровно заинтересованы в сильной России - Минниханов

Президент Татарстан Рустам Минниханов считает очень важным сохранение культуры и традиций народа и рассчитывает на поддержку федерального центра.

"Сложность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражаются на этнокультурном развитии народов. Крайне важно противостоять этим вызовам: поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа", - сказал Р. Минниханов, выступая в четверг в Казани перед делегатами VI съезда Всемирного конгресса татар.

"Не всегда есть понимание важности данной работы со стороны государственных и муниципальных органов власти", - с сожалением отметил он.

"Мы рассчитываем как на более активную и созидательную работу самих общественных организаций, так и на поддержку федерального центра. Было бы правильно, чтобы эти актуальные вопросы нашли отражение в новом законе о государственной национальной политике в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время", - добавил глава Татарстана.

Р.Минниханов подчеркнул, что "татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны" и "надежным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер - президент страны Владимир Владимирович Путин - его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира и согласия".

В заседании VI съезда Всемирного съезда татар принимают участие более 800 делегатов из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья.

Международный союз общественных объединений "Всемирный конгресс татар" был создан на I Всемирном форуме татар в июне 1992 года в Казани. Основными целями его деятельности является консолидация татарского народа, его общественных объединений, содействие национально-культурному, социально-экономическому и духовному развитию татарского народа, а также участие в разработке и реализации целевых программ в области национально-культурного развития.

Всемирный конгресс татар объединяет 352 национально-культурные общественные организации. Из них в России и Татарстане действуют 230, в 34 странах зарубежья - 122 организации.

Предыдущие съезды состоялись в 1992, 1997, 2002, 2007 и 2012 годах.