Деятельность президента США одобряют треть американцев - данные опроса

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту государства не превышает 36%, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на исследование, проведенное компаний Quinnipiac и Gallup.
Результаты исследования компании Quinnipiac показывают, что рейтинг одобрения действий президента снизился до 33%, в то время как по данным
Gallup этот показатель равен 36%, - говорится в сообщении.
Таким образом, исследовательские институты показали снижение рейтинга президента до минимального показателя с момента инаугурации.
В компании Quinnipiac отметили трудности при анализе опроса из-за кратких и неоднозначных ответов респондентов.
Результаты опроса выявили 61% недовольных работой Д.Трампа, включая 60% респондентов, которые назвали главу государства "нечестным", а также подчеркнули, что он "не обладает лидерскими качествами" и "не разделяет ценностей народа".
"Сложно разобраться, что является той значимой цифрой (при подсчетах), по причине которой мы наблюдаем новые уровни снижения рейтинга Дональда Трампа", - отметил Тим Маллой, помощник директора исследовательской компании Quinnipiac.
Издание отмечает, что одобрение со стороны республиканцев неизменно остается сильным - 77% одобряют, 17% не одобряют. В то же время данные компании Quinnipiac подчеркивают снижение одобрения со стороны республиканцев до 57%.
Исследование проводилось в течение июля 2017 года. Оно основано на результатах опросов, в которых приняли участие более тысячи человек.
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