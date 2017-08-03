Деятельность президента США одобряют треть американцев - данные опроса

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту государства не превышает 36%, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на исследование, проведенное компаний Quinnipiac и Gallup.

Результаты исследования компании Quinnipiac показывают, что рейтинг одобрения действий президента снизился до 33%, в то время как по данным

Gallup этот показатель равен 36%, - говорится в сообщении.

Таким образом, исследовательские институты показали снижение рейтинга президента до минимального показателя с момента инаугурации.

В компании Quinnipiac отметили трудности при анализе опроса из-за кратких и неоднозначных ответов респондентов.

Результаты опроса выявили 61% недовольных работой Д.Трампа, включая 60% респондентов, которые назвали главу государства "нечестным", а также подчеркнули, что он "не обладает лидерскими качествами" и "не разделяет ценностей народа".

"Сложно разобраться, что является той значимой цифрой (при подсчетах), по причине которой мы наблюдаем новые уровни снижения рейтинга Дональда Трампа", - отметил Тим Маллой, помощник директора исследовательской компании Quinnipiac.

Издание отмечает, что одобрение со стороны республиканцев неизменно остается сильным - 77% одобряют, 17% не одобряют. В то же время данные компании Quinnipiac подчеркивают снижение одобрения со стороны республиканцев до 57%.

Исследование проводилось в течение июля 2017 года. Оно основано на результатах опросов, в которых приняли участие более тысячи человек.