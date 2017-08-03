В Германии в 2018г построят комплекс для заправки речных судов СПГ

Планы по наращиванию использования газа для морского транспорта в северо-западной Европе расширяются: голландское совместное предприятие PitPoint LNG намерено открыть комплекс для заправки судов СПГ в Кельне в июле 2018 года.

Подобная станция станет первой в Германии. На ней смогут заправляться суда, идущие вниз по Рейну в Амстердам или вверх до Базеля.

Согласно данным Центральной комиссии по судоходству на Рейне, ежедневно пересекают границу Германии и Нидерландов в среднем около 600 судов, а примерно 400 кораблей работают в районе вокруг Кельна. Размер флота, курсирующего на протяжении всей реки, оценивается в 6,9 тыс. судов.

Хотя PitPoint пока не обеспечил свой комплекс поставками СПГ, компания уже подписала первое соглашение - с Shell.

Строительство проекта начнется в 2018 году, объем хранилища составит 200 кубометров.

PitPoint является СП голландских компаний - поставщика газа Primagaz и PitPoint Clean Fuel, которую в мае купила французская Total.