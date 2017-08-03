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ТЭК 03.08.2017 15:51

В Германии в 2018г построят комплекс для заправки речных судов СПГ

Планы по наращиванию использования газа для морского транспорта в северо-западной Европе расширяются: голландское совместное предприятие PitPoint LNG намерено открыть комплекс для заправки судов СПГ в Кельне в июле 2018 года.

Подобная станция станет первой в Германии. На ней смогут заправляться суда, идущие вниз по Рейну в Амстердам или вверх до Базеля.

Согласно данным Центральной комиссии по судоходству на Рейне, ежедневно пересекают границу Германии и Нидерландов в среднем около 600 судов, а примерно 400 кораблей работают в районе вокруг Кельна. Размер флота, курсирующего на протяжении всей реки, оценивается в 6,9 тыс. судов.

Хотя PitPoint пока не обеспечил свой комплекс поставками СПГ, компания уже подписала первое соглашение - с Shell.

Строительство проекта начнется в 2018 году, объем хранилища составит 200 кубометров.

PitPoint является СП голландских компаний - поставщика газа Primagaz и PitPoint Clean Fuel, которую в мае купила французская Total.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СПГ, СУДА, ТОПЛИВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]