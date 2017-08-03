В ЕС надеются на выполнение всеми сторонами соглашения по урегулированию иранской ядерной проблемы

В Евросоюзе рассчитывают, что стороны соглашения по иранскому атому продолжат выполнять его положения, несмотря на новые санкции США против Тегерана, заявила в четверг на брифинге в Брюсселе Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Она напомнила, что 21 июля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"На данный момент мы исходим из того, что все стороны будут уважать свои обязательства в рамках этого соглашения. Это было подтверждено всеми сторонами во время данного заседания", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что иранская точка зрения на санкции была рассмотрена. "Все участники подтвердили, что они продолжат уважать свои обязательства", - продолжила К.Рэй.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Ф.Могерини - ИФ) направится в Тегеран 5 августа на церемонию инаугурации президента Рухани в качестве председателя Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. Она встретится с иранскими официальными лицами, и выполнение соглашения будет частью этих дискуссий", - сообщила представитель ЕК.

"Оценки реализации соглашения обсуждаются Совместной комиссией", - уточнила К.Рэй.