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Макроэкономика 03.08.2017 15:57

Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле увеличились на 26,6%, в июле – на 1,4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 33,1 млн на 31 июля 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-июле 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 26,6%.

При этом в июле валютные резервы Центробанка увеличились на $69 млн или на 1,4%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦБА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]