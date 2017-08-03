Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле увеличились на 26,6%, в июле – на 1,4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 33,1 млн на 31 июля 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-июле 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 26,6%.
При этом в июле валютные резервы Центробанка увеличились на $69 млн или на 1,4%.
Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.
А.Ахундов
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