Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле увеличились на 26,6%, в июле – на 1,4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 33,1 млн на 31 июля 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-июле 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 26,6%.

При этом в июле валютные резервы Центробанка увеличились на $69 млн или на 1,4%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Ахундов