Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Зейем-Лелели в рамках поездки в Гахский района на северо-западе республики, сообщает сайт главы государства.
Глава ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов общая протяженность автодороги, включая дороги, ведущие в села Фыстыглы, Марсан и Джудуллу, составляет 23,5 км.
В тот же день, И.Алиев принял участие в открытии участка автодороги Гах-Гораган автомобильной дороги Гах-Гораган-Загатала.
Кроме того, глава государства ознакомился с хозяйством по выращиванию фундука жителя села Лелепаша Аллахверди Ширинова.
До сведения И.Алиева было доведено, что в садовом участке площадью в 3,4 га растет 130 деревьев фундука.
Наряду с этим, президент принял участи в церемонии открытия Площади государственного флага в Гахском районе.
Ф.Исазаде
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