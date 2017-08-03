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03.08.2017 16:02

Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Зейем-Лелели в рамках поездки в Гахский района на северо-западе республики, сообщает сайт главы государства.

Глава ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов общая протяженность автодороги, включая дороги, ведущие в села Фыстыглы, Марсан и Джудуллу, составляет 23,5 км.

В тот же день, И.Алиев принял участие в открытии участка автодороги Гах-Гораган автомобильной дороги Гах-Гораган-Загатала.

Кроме того, глава государства ознакомился с хозяйством по выращиванию фундука жителя села Лелепаша Аллахверди Ширинова.

До сведения И.Алиева было доведено, что в садовом участке площадью в 3,4 га растет 130 деревьев фундука.

Наряду с этим, президент принял участи в церемонии открытия Площади государственного флага в Гахском районе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]