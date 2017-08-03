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Макроэкономика 03.08.2017 16:06

Денежная база в Азербайджане в январе-июле выросла на 6%, в июле – на 0,7%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 8 млрд 332,9 млн манатов на 31 июля 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 31 декабря 2016 года денежная база в Азербайджане составляла 7 млрд 860,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-июле 2017 года выросла на 6%.

При этом в июле денежная база выросла на 0,7% или на 58,4 млн манатов.

В 2016 году рост денежной базы в Азербайджане составил 13,9%.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]