Денежная база в Азербайджане в январе-июле выросла на 6%, в июле – на 0,7%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 8 млрд 332,9 млн манатов на 31 июля 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 31 декабря 2016 года денежная база в Азербайджане составляла 7 млрд 860,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-июле 2017 года выросла на 6%.

При этом в июле денежная база выросла на 0,7% или на 58,4 млн манатов.

В 2016 году рост денежной базы в Азербайджане составил 13,9%.

А.Ахундов