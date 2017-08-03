Нефть стабильна, Brent торгуется у $52,37 за баррель

Цены на нефть слабо меняются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают данные о добыче и запасах топлива в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40увеличилась на 1 цент (0,02%) - до $52,37 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 2 цента (0,04%) - до $49,61 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей, то есть снижение стало меньше, чем ожидавшиеся опрошенными S&P Global Platts экспертами 2,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 2,52 млн баррелей, сократившись по итогам седьмой недели подряд. Спрос на бензин вырос до исторического максимума - 9,84 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки и обновила максимум с июля 2015 года (9,43 млн б/с).

Также в четверг аналитики банка DNB обнародовали новый прогноз, согласно которому цена Brent в 2018 году составит $60 за баррель, в 2019 году - $65 за баррель, к 2020 году повысится до пиковых $75 за баррель и опустится до $60 за баррель к 2022 году.

Пик цен около 2020 года эксперты связывают с сокращением капзатрат в мировой нефтедобывающей отрасли в 2014-16 годах, а дальнейшее снижение котировок - с ростом популярности электромобилей.