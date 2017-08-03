В Японии произошел пожар на крупнейшем в мире рыбном рынке Цукидзи

Пожар произошел в четверг на старейшем и крупнейшем в мире рыбном оптовом рынке Цукидзи в Токио, сообщают японские СМИ со ссылкой на противопожарную службу японской столицы.
В тушении были задействованы 30 единиц специализированной техники
По данным службы, пожар вспыхнул в 15:00 по местному времени (10:00 мск) и охватил площадь в 200 кв. м.
В результате пожара сгорели четыре складских помещения. О последствиях ЧП не уточняется.
Все торговцы и туристы были своевременно эвакуированы.
Информации о пострадавших нет.
В настоящее время рынок Цукидзи является одной из достопримечательностей Токио и крупнейшим центром торговли рыбой.
Ежедневно рынок посещают около 42 тыс. человек, а его оборот составляет примерно 1628 т рыбы и морепродуктов на сумму 1,6 млрд иен (14,5 млн долларов США).
Ранее сообщалось о намерении губернатора Токио Юрико Коике временно перенести рынок морепродуктов на два километра к югу - в район Тоёсу на берегу Токийского залива для того, чтобы провести реконструкцию нынешней территории рынка.
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