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Дальнее зарубежье 03.08.2017 16:39

В Японии произошел пожар на крупнейшем в мире рыбном рынке Цукидзи

Пожар произошел в четверг на старейшем и крупнейшем в мире рыбном оптовом рынке Цукидзи в Токио, сообщают японские СМИ со ссылкой на противопожарную службу японской столицы.

В тушении были задействованы 30 единиц специализированной техники

По данным службы, пожар вспыхнул в 15:00 по местному времени (10:00 мск) и охватил площадь в 200 кв. м.

В результате пожара сгорели четыре складских помещения. О последствиях ЧП не уточняется.

Все торговцы и туристы были своевременно эвакуированы.

Информации о пострадавших нет.

В настоящее время рынок Цукидзи является одной из достопримечательностей Токио и крупнейшим центром торговли рыбой.

Ежедневно рынок посещают около 42 тыс. человек, а его оборот составляет примерно 1628 т рыбы и морепродуктов на сумму 1,6 млрд иен (14,5 млн долларов США).

Ранее сообщалось о намерении губернатора Токио Юрико Коике временно перенести рынок морепродуктов на два километра к югу - в район Тоёсу на берегу Токийского залива для того, чтобы провести реконструкцию нынешней территории рынка.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, РЫНОК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]