Просьба блогера Лапшина об экстрадиции его в Израиль представлена в Минюст Азербайджана - адвокат

Заявление блогера Александра Лапшина с просьбой об экстрадиции его в Израиль представлено в Министерство юстиции Азербайджана, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» его адвокат Эдуард Чернин.
«Лапшин направил из тюрьмы в Министерство юстиции Азербайджана заявление с просьбой об экстрадиции его в Израиль. Документ представлен в Минюст», - отметил юрист.
По его словам, А.Лапшин может быть передан Израилю после вступления в законную силу вынесенного в его отношении судебного решения.
«Думаю, что приговор может вступить в силу примерно 14 августа», - сказал Э.Чернин.
Как сообщалось, блогер А.Лапшин, приговоренный в Азербайджане к трехлетнему тюремному заключению, намерен добиваться экстрадиции в Израиль.
Бакинский суд по тяжким преступлениям 20 июля приговор блогера Александра Лапшина к 3 годам тюремного заключения.
По решению суда, А.Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.
Как сообщалось ранее, А.Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям. При этом он признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки на оккупированные азербайджанские территории носили туристический характер и не носят политического подтекста.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Р.Бабаев
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