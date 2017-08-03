Казахстан считает перспективным импорт азербайджанских овощей и фруктов, сахара, полимеров этилена

Казахстан считает перспективным импортировать из Азербайджана овощи и фрукты, сахар, полимеры этилена и другую продукцию. Об этом говорится в подготовленном министерством национальной экономики Казахстана списке товаров, перспективных с точки зрения увеличения товарооборота между странами.
«Потенциал импорта Казахстаном из Азербайджана томатов оценивается на сумму $49,5 млн в год, сахара – $68,5 млн в год, полимеров этилена – $37,9 млн. Азербайджан уже экспортирует в Казахстан томаты в среднем на $0,1 млн в год, сахар – $7 млн, полимеры этилена – $0,1 млн», - говорится в списке, который на своем сайте опубликовал Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Список основных потенциальных товаров по наращиванию экспорта из Азербайджана в Казахстан (годовые показатели в среднем за 2014-2016 гг. и потенциал годовых поставок) приведен в следующей таблице (показатели выражены в миллионах долларов):
|
Наименование
|
Импорт РК из мира
|
Импорт РК из
Азербайджана
|
Экспорт
Азербайджана в мир
|
Потенциал
импорта РК из
Азербайджана
|
Картофель
|
10,6
|
0,0
|
22,9
|
8,3
|
Томаты
|
56,6
|
0,1
|
66,3
|
49,5
|
Огурцы и корнишоны
|
10,4
|
0,0
|
11,4
|
8,2
|
Орехи прочие
|
30,1
|
0,8
|
84,6
|
1,8
|
Яблоки, груши и айва, свежие
|
71,8
|
0,7
|
20,6
|
19,8
|
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и терн, свежие
|
109,5
|
0,2
|
27,4
|
26,3
|
Фрукты свежие прочие
|
34,7
|
0,2
|
79,6
|
28,1
|
Чай
|
117,2
|
0,3
|
18,7
|
18,1
|
Масло подсолнечное
|
90,4
|
0,0
|
25,2
|
21,6
|
Животные или растительные жиры и масла пищевые
|
15,9
|
0,1
|
36,7
|
12,1
|
Маргарин
|
35,2
|
0,0
|
33,9
|
20,4
|
Сахар
|
212,4
|
7,8
|
150,3
|
68,5
|
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
|
178,3
|
0,1
|
7,6
|
7,5
|
Соки фруктовые и овощные
|
37,5
|
0,1
|
7,3
|
4,4
|
Вина виноградные натуральные, включая сусло
|
42,0
|
0,0
|
4,3
|
4,3
|
Крепкие спиртные напитки
|
73,2
|
0,1
|
18,6
|
11,6
|
Табачное сырье
|
43,8
|
0,0
|
5,6
|
5,6
|
Цемент
|
72,5
|
0,0
|
4,3
|
1,1
|
Спирты ациклические, их производные
|
19,0
|
0,0
|
29,4
|
9,1
|
Полимеры этилена
|
172,4
|
0,1
|
103,6
|
37,9
|
Мешки и пакеты упаковочные из текстильных материалов
|
31,0
|
2,3
|
12,9
|
9,1
|
Трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов
|
466,2
|
1,8
|
14,1
|
13,4
|
Металлоконструкции из черных металлов
|
388,7
|
1,6
|
4,3
|
2,7
А.Ахундов
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