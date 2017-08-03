Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 32° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 25° 37°

Бизнес и законодательство 03.08.2017 17:07

Казахстан считает перспективным импорт азербайджанских овощей и фруктов, сахара, полимеров этилена

Казахстан считает перспективным импортировать из Азербайджана овощи и фрукты, сахар, полимеры этилена и другую продукцию. Об этом говорится в подготовленном министерством национальной экономики Казахстана списке товаров, перспективных с точки зрения увеличения товарооборота между странами.

«Потенциал импорта Казахстаном из Азербайджана томатов оценивается на сумму $49,5 млн в год, сахара – $68,5 млн в год, полимеров этилена – $37,9 млн. Азербайджан уже экспортирует в Казахстан томаты в среднем на $0,1 млн в год, сахар – $7 млн, полимеры этилена – $0,1 млн», - говорится в списке, который на своем сайте опубликовал Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Список основных потенциальных товаров по наращиванию экспорта из Азербайджана в Казахстан (годовые показатели в среднем за 2014-2016 гг. и потенциал годовых поставок) приведен в следующей таблице (показатели выражены в миллионах долларов):

Наименование

Импорт РК из мира

Импорт РК из

Азербайджана

Экспорт

Азербайджана в мир

Потенциал

импорта РК из

Азербайджана

Картофель

10,6

0,0

22,9

8,3

Томаты

56,6

0,1

66,3

49,5

Огурцы и корнишоны

10,4

0,0

11,4

8,2

Орехи прочие

30,1

0,8

84,6

1,8

Яблоки, груши и айва, свежие

71,8

0,7

20,6

19,8

Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и терн, свежие

109,5

0,2

27,4

26,3

Фрукты свежие прочие

34,7

0,2

79,6

28,1

Чай

117,2

0,3

18,7

18,1

Масло подсолнечное

90,4

0,0

25,2

21,6

Животные или растительные жиры и масла пищевые

15,9

0,1

36,7

12,1

Маргарин

35,2

0,0

33,9

20,4

Сахар

212,4

7,8

150,3

68,5

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

178,3

0,1

7,6

7,5

Соки фруктовые и овощные

37,5

0,1

7,3

4,4

Вина виноградные натуральные, включая сусло

42,0

0,0

4,3

4,3

Крепкие спиртные напитки

73,2

0,1

18,6

11,6

Табачное сырье

43,8

0,0

5,6

5,6

Цемент

72,5

0,0

4,3

1,1

Спирты ациклические, их производные

19,0

0,0

29,4

9,1

Полимеры этилена

172,4

0,1

103,6

37,9

Мешки и пакеты упаковочные из текстильных материалов

31,0

2,3

12,9

9,1

Трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов

466,2

1,8

14,1

13,4

Металлоконструкции из черных металлов

388,7

1,6

4,3

2,7

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ТОРГОВЛЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном за I полугодие увеличился в 2,6 раза Возможности Азербайджана и Казахстана позволяет им стать лидерами субрегионального масштаба – посол в Баку Астана и Баку подготовили "дорожную карту" для удвоения товарооборота – глава Минэнерго Казахстана Заседание азербайджано-казахстанской МПК перенесено на июнь – источник Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан Анкара, Астана, Баку и Бишкек открывают новый туристический маршрут с минимальной стоимостью $2,5 тыс.

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]