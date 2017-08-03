Казахстан считает перспективным импорт азербайджанских овощей и фруктов, сахара, полимеров этилена

Казахстан считает перспективным импортировать из Азербайджана овощи и фрукты, сахар, полимеры этилена и другую продукцию. Об этом говорится в подготовленном министерством национальной экономики Казахстана списке товаров, перспективных с точки зрения увеличения товарооборота между странами.

«Потенциал импорта Казахстаном из Азербайджана томатов оценивается на сумму $49,5 млн в год, сахара – $68,5 млн в год, полимеров этилена – $37,9 млн. Азербайджан уже экспортирует в Казахстан томаты в среднем на $0,1 млн в год, сахар – $7 млн, полимеры этилена – $0,1 млн», - говорится в списке, который на своем сайте опубликовал Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Список основных потенциальных товаров по наращиванию экспорта из Азербайджана в Казахстан (годовые показатели в среднем за 2014-2016 гг. и потенциал годовых поставок) приведен в следующей таблице (показатели выражены в миллионах долларов):

Наименование Импорт РК из мира Импорт РК из Азербайджана Экспорт Азербайджана в мир Потенциал импорта РК из Азербайджана Картофель 10,6 0,0 22,9 8,3 Томаты 56,6 0,1 66,3 49,5 Огурцы и корнишоны 10,4 0,0 11,4 8,2 Орехи прочие 30,1 0,8 84,6 1,8 Яблоки, груши и айва, свежие 71,8 0,7 20,6 19,8 Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и терн, свежие 109,5 0,2 27,4 26,3 Фрукты свежие прочие 34,7 0,2 79,6 28,1 Чай 117,2 0,3 18,7 18,1 Масло подсолнечное 90,4 0,0 25,2 21,6 Животные или растительные жиры и масла пищевые 15,9 0,1 36,7 12,1 Маргарин 35,2 0,0 33,9 20,4 Сахар 212,4 7,8 150,3 68,5 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао 178,3 0,1 7,6 7,5 Соки фруктовые и овощные 37,5 0,1 7,3 4,4 Вина виноградные натуральные, включая сусло 42,0 0,0 4,3 4,3 Крепкие спиртные напитки 73,2 0,1 18,6 11,6 Табачное сырье 43,8 0,0 5,6 5,6 Цемент 72,5 0,0 4,3 1,1 Спирты ациклические, их производные 19,0 0,0 29,4 9,1 Полимеры этилена 172,4 0,1 103,6 37,9 Мешки и пакеты упаковочные из текстильных материалов 31,0 2,3 12,9 9,1 Трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов 466,2 1,8 14,1 13,4 Металлоконструкции из черных металлов 388,7 1,6 4,3 2,7

А.Ахундов