В июле в Азербайджане было найдено и обезврежено около 520 мин и боеприпасов

Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA) в июле 2017 года в результате проверки территории площадью 1млн 659 тыс. 190 кв. м обнаружило и обезвредило 519 неразорвавшихся боеприпасов и мин, сообщает пресс-служба ANAMA.

В том числе обезврежены 517 неразорвавшихся боеприпасов, одна противотанковая и одна противопехотная мины.

В поисковых операциях по разминированию участвовали 516 специалистов и 135 представителей вспомогательного состава, а также шесть миноочистительных машин и 34 собаки.

В целом, за весь период проведения операций на территории общей площадью 405 млн 672 тыс. 483 кв. м было найдено и обезврежено 762 тыс. 926 мин и боеприпасов.

Специалисты ANAMA продолжают работы по разминированию на территории Агджабединского, Агдамского, Агстафинского, Бардинского, Физулинского, Ходжавендского, Джабраильского, Тертерского, Газахского, Шамкирского, Лянкяранского районов, Гянджи и Баку

Р.Бабаев