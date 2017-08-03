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Происшествия 03.08.2017 17:24

В июле в Азербайджане было найдено и обезврежено около 520 мин и боеприпасов

Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA) в июле 2017 года в результате проверки территории площадью 1млн 659 тыс. 190 кв. м обнаружило и обезвредило 519 неразорвавшихся боеприпасов и мин, сообщает пресс-служба ANAMA.

В том числе обезврежены 517 неразорвавшихся боеприпасов, одна противотанковая и одна противопехотная мины.

В поисковых операциях по разминированию участвовали 516 специалистов и 135 представителей вспомогательного состава, а также шесть миноочистительных машин и 34 собаки.

В целом, за весь период проведения операций на территории общей площадью 405 млн 672 тыс. 483 кв. м было найдено и обезврежено 762 тыс. 926 мин и боеприпасов.

Специалисты ANAMA продолжают работы по разминированию на территории Агджабединского, Агдамского, Агстафинского, Бардинского, Физулинского, Ходжавендского, Джабраильского, Тертерского, Газахского, Шамкирского, Лянкяранского районов, Гянджи и Баку

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ANAMA, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]