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Дальнее зарубежье 03.08.2017 17:44

Манила не намерена блокировать участие КНДР в азиатском форуме по безопасности

МИД Филиппин отверг возможность отстранения КНДР от участия в крупнейшем азиатском форуме по безопасности АСЕАН (АРФ), который пройдет в Маниле на будущей неделе.

"АРФ - это форум, и у нас нет положений, предусматривающих исключение или отстранение от участия в нем", - заявил представитель МИД Филиппин Робеспьер Боливар, которого цитируют в четверг местные СМИ.

Ранее в тот же день информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей американских и филиппинских властей сообщило о планах Вашингтона добиться отстранения КНДР от участия в азиатском форуме. В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума, которая заключается в предотвращении конфликтов.

"Мы рассматриваем возможность проведения серьезных переговоров о том, каким образом можно было бы добиться отстранения участника от организации, преданной предотвращению конфликтов и дипломатии", - заявила журналистам исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон.

"Мы обращались к разным партнерам с вопросом о том, что еще они могут сделать, чтобы внести вклад для оказания большего давления на (северокорейский - ИФ) режим и для увеличения дипломатической изоляции этого режима", - добавила она.

Со своей стороны представитель МИД Филиппин Р.Боливар заявил, что "если Северная Корея хочет уйти, нет никаких правил, которые могли бы помешать ей сделать это".

КНДР в последнее время осуществила серию ракетных пусков в нарушение резолюций СБ ООН и подверглась осуждению со стороны международного сообщества.

Представитель МИД Филиппин отметил, что предстоящий форум, в котором примут участие главы МИД 27 стран, включая КНДР, предоставит хорошую возможность для обсуждения этой проблемы с северокорейским министром.

"Форум АСЕАН - единственная площадка, на которой мы можем вести откровенный диалог о ядерных амбициях КНДР с ключевыми игроками", - отметил Р.Боливар.

Между тем накануне президент Филиппин Родриго Дутерте подверг критике власти КНДР за проведенные испытания, отметив, что они играют с опасными игрушками.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, МИД, КНДР, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]