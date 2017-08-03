Манила не намерена блокировать участие КНДР в азиатском форуме по безопасности

МИД Филиппин отверг возможность отстранения КНДР от участия в крупнейшем азиатском форуме по безопасности АСЕАН (АРФ), который пройдет в Маниле на будущей неделе.
"АРФ - это форум, и у нас нет положений, предусматривающих исключение или отстранение от участия в нем", - заявил представитель МИД Филиппин Робеспьер Боливар, которого цитируют в четверг местные СМИ.
Ранее в тот же день информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей американских и филиппинских властей сообщило о планах Вашингтона добиться отстранения КНДР от участия в азиатском форуме. В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума, которая заключается в предотвращении конфликтов.
"Мы рассматриваем возможность проведения серьезных переговоров о том, каким образом можно было бы добиться отстранения участника от организации, преданной предотвращению конфликтов и дипломатии", - заявила журналистам исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон.
"Мы обращались к разным партнерам с вопросом о том, что еще они могут сделать, чтобы внести вклад для оказания большего давления на (северокорейский - ИФ) режим и для увеличения дипломатической изоляции этого режима", - добавила она.
Со своей стороны представитель МИД Филиппин Р.Боливар заявил, что "если Северная Корея хочет уйти, нет никаких правил, которые могли бы помешать ей сделать это".
КНДР в последнее время осуществила серию ракетных пусков в нарушение резолюций СБ ООН и подверглась осуждению со стороны международного сообщества.
Представитель МИД Филиппин отметил, что предстоящий форум, в котором примут участие главы МИД 27 стран, включая КНДР, предоставит хорошую возможность для обсуждения этой проблемы с северокорейским министром.
"Форум АСЕАН - единственная площадка, на которой мы можем вести откровенный диалог о ядерных амбициях КНДР с ключевыми игроками", - отметил Р.Боливар.
Между тем накануне президент Филиппин Родриго Дутерте подверг критике власти КНДР за проведенные испытания, отметив, что они играют с опасными игрушками.
Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы
Государство построило более 7 тыс. домов для пострадавших от землетрясения граждан на северо-западе Азербайджана - Алиев
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Новые фундуковые сады будут заложены в Балакенском районе – президент Азербайджана
Казахстан видит потенциал в наращивании экспорта пшеницы в Азербайджан
Добыча нефти в Азербайджане в июле увеличилась до 797 тыс. б/с, договоренности с ОПЕК+ соблюдаются – Минэнерго
В июле в Азербайджане было найдено и обезврежено около 520 мин и боеприпасов
Просьба блогера Лапшина об экстрадиции его в Израиль представлена в Минюст Азербайджана - адвокат
Госслужба инспекции труда Азербайджана обеспечила за семь месяцев выплату задержанных соцвыплат почти на 73,5 тыс. манатов
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»