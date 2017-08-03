Манила не намерена блокировать участие КНДР в азиатском форуме по безопасности

МИД Филиппин отверг возможность отстранения КНДР от участия в крупнейшем азиатском форуме по безопасности АСЕАН (АРФ), который пройдет в Маниле на будущей неделе.

"АРФ - это форум, и у нас нет положений, предусматривающих исключение или отстранение от участия в нем", - заявил представитель МИД Филиппин Робеспьер Боливар, которого цитируют в четверг местные СМИ.

Ранее в тот же день информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей американских и филиппинских властей сообщило о планах Вашингтона добиться отстранения КНДР от участия в азиатском форуме. В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума, которая заключается в предотвращении конфликтов.

"Мы рассматриваем возможность проведения серьезных переговоров о том, каким образом можно было бы добиться отстранения участника от организации, преданной предотвращению конфликтов и дипломатии", - заявила журналистам исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон.

"Мы обращались к разным партнерам с вопросом о том, что еще они могут сделать, чтобы внести вклад для оказания большего давления на (северокорейский - ИФ) режим и для увеличения дипломатической изоляции этого режима", - добавила она.

Со своей стороны представитель МИД Филиппин Р.Боливар заявил, что "если Северная Корея хочет уйти, нет никаких правил, которые могли бы помешать ей сделать это".

КНДР в последнее время осуществила серию ракетных пусков в нарушение резолюций СБ ООН и подверглась осуждению со стороны международного сообщества.

Представитель МИД Филиппин отметил, что предстоящий форум, в котором примут участие главы МИД 27 стран, включая КНДР, предоставит хорошую возможность для обсуждения этой проблемы с северокорейским министром.

"Форум АСЕАН - единственная площадка, на которой мы можем вести откровенный диалог о ядерных амбициях КНДР с ключевыми игроками", - отметил Р.Боливар.

Между тем накануне президент Филиппин Родриго Дутерте подверг критике власти КНДР за проведенные испытания, отметив, что они играют с опасными игрушками.