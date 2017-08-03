Минская милиция распродает автозаки

Минская милиция выставила на продажу бывшую в употреблении служебную автомобильную технику.
"Автозаки, УАЗики, Жигули и прочий спецавтотранспорт вы можете купить себе!" - такое объявлении размещено в официальном твиттер-аккаунте столичной милиции.
Распродажу "автохлама" в минской милиции объяснили тем, что на сегодня автопарк полностью укомплектован современными автомобилями, которые соответствуют всем требованиям, предъявляемым к служебному транспорту органов внутренних дел.
"Но есть транспортные средства, выслужившие нормативный срок и по техническому состоянию непригодные для дальнейшей эксплуатации. Такие авто реализуются через РУП "Белспецконтракт" или списывается в установленном порядке", - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицейском главке отметили, что для тех, кто увлекается рыбалкой или охотой, этот транспорт незаменим в соотношении "цена-качество". "Конечно, эти машины не в идеальном состоянии. Но при определенном косметическом ремонте и замене некоторых деталей "железная лошадка" еще немало отслужит своему новому хозяину", - обнадежили в ГУВД.
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