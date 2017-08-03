Добыча нефти в Азербайджане в июле увеличилась до 797 тыс. б/с, договоренности с ОПЕК+ соблюдаются – Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в июле 2017 года составил 796,7 тыс. баррелей, отмечается в информации министерства энергетики республики.
"Ежесуточный объем добычи нефти в июле в Азербайджане составил 796,7 тыс. баррелей, из которых 745,1 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 51,6 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.
В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае - 785,3 тыс. баррелей, в июне – 793,7 тыс. баррелей в сутки.
По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в июле текущего года составил 611,3 тыс. баррелей нефти, 51,6 тыс. баррелей конденсата и 15,7 тыс. баррелей нефтепродуктов.
Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки – до ниже 800 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в январе-июле 2017 года выполнял взятые обязательства по сокращению добычи.
Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки.
Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков. Страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года).
Н.Аббасова
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