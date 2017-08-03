Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 32° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 25° 37°

ТЭК 03.08.2017 17:48

Добыча нефти в Азербайджане в июле увеличилась до 797 тыс. б/с, договоренности с ОПЕК+ соблюдаются – Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в июле 2017 года составил 796,7 тыс. баррелей, отмечается в информации министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в июле в Азербайджане составил 796,7 тыс. баррелей, из которых 745,1 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 51,6 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае - 785,3 тыс. баррелей, в июне – 793,7 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в июле текущего года составил 611,3 тыс. баррелей нефти, 51,6 тыс. баррелей конденсата и 15,7 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки – до ниже 800 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в январе-июле 2017 года выполнял взятые обязательства по сокращению добычи.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки.

Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков. Страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОПЕК


Похожие новости


SOCAR Turkiye Enerji отказалась от геологоразведочных работ на Востоке Турции из-за их коммерческой непривлекательности SOCAR в январе-апреле сократила добычу нефти на 2,5% Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-апреле сократилась на 11% Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг Украина в январе 2017г импортировала нефти из Азербайджана на $14 млн Азербайджан в январе сократил суточную добычу нефти до 794 тыс. баррелей в рамках договоренностей с ОПЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]