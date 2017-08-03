Подозреваемый в госизмене житомирский блогер Муравицкий арестован на два месяца - СБУ

Житомирский суд избрал меру пресечения задержанному ранее по подозрению в государственной измене житомирскому блогеру Василию Муравицкому, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины.

"Муравицкий задержан по решению суда. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности), ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и 2 августа избрана мера пресечения виде содержания под стражей", - сообщил собеседник агентства.

В СБУ напомнили, что в минувшую среду сотрудники спецслужбы пресекли в Житомирской деятельность в ущерб информационной безопасности государства местного блогера-журналиста, который готовил и распространял антиукраинские материалы.

По данным СБУ, подготовленные статьи публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и с неподконтрольных Киеву территорий Украины.

Между тем накануне МИД РФ в связи с ситуацией вокруг В.Муравицкого призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также профильные международные структуры осудить политику Киева в отношении оппозиционных СМИ.

"Обратили внимание на ситуацию вокруг развязанной Службой безопасности Украины (СБУ) травли житомирского журналиста Василия Муравицкого, которому грозят обвинения в государственной измене за предполагаемое сотрудничество с российскими СМИ и распространение якобы пророссийских материалов", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что это - очередной эпизод в раскручиваемой Киевом "кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима".

"В очередной раз призываем государства-участников ОБСЕ и Совета Европы, а также профильные международные структуры присоединиться к Российской Федерации в осуждении варварской и преступной политики Киева в отношении СМИ", - заявили на Смоленской площади.