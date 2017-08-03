Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 32° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 25° 37°

Регион 03.08.2017 18:50

В Грузии в июле зафиксирован рекордный за 11 лет показатель турпотока из России

Грузию в январе-июле 2017 года посетило 726,2 тыс. граждан России, что на 36,1% больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает в четверг информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

При этом в июле приток туристов из РФ вырос по сравнению с июлем прошлого года в 1,6 раза - до 219,1 тыс. человек, что составило 22,3% всех визитеров, посетивших Грузию во втором летнем месяце (982,5 тыс. человек). Это наивысший июльский показатель, в результате чего россияне по числу визитеров в минувшем месяце впервые за последние 11 лет вышли на первое место.

По количеству граждан, посетивших Грузию за семь месяцев текущего года, Россия также впервые за эти годы переместилась с четвертой на третью позицию после Азербайджана и Армении.

По данным МВД, более половины россиян воспользовались единственной в настоящее время сухопутной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через Дарьяльское ущелье.

По этому пути с начала года пересекли границу Грузии через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс - Казбеги" 349,5 тыс. граждан РФ, или 54,3% всех визитеров, воспользовавшихся этим КПП. Далее следуют граждане Армении (24%), Азербайджана (9%), Грузии (7%), Украины (3%), других стран.

В январе-июле 2017 года Грузию посетили 3 млн 978,7 тыс. иностранцев, что на 16,8% больше по сравнению с январем-июлем 2016 года. Из них туристов было 1 млн 829,3 тыс. человек (рост на 30,2%), транзитом побывали в республике 842,7 тыс. человек (рост на 25,3%), остальные 1 млн 306,6 тыс. - визитеры другой категории (снижение на 1,6%).

В 2016 году Грузию посетили 6 млн 360,5 тыс. иностранцев - на 7,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯНЕ, ПОЕЗДКИ, РОСТ


Похожие новости


Число посетивших Грузию граждан РФ в 1 полугодии выросло на 27,7% В Грузии отмечают рекордный рост числа посещающих страну россиян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]