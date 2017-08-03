В Грузии в июле зафиксирован рекордный за 11 лет показатель турпотока из России

Грузию в январе-июле 2017 года посетило 726,2 тыс. граждан России, что на 36,1% больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает в четверг информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

При этом в июле приток туристов из РФ вырос по сравнению с июлем прошлого года в 1,6 раза - до 219,1 тыс. человек, что составило 22,3% всех визитеров, посетивших Грузию во втором летнем месяце (982,5 тыс. человек). Это наивысший июльский показатель, в результате чего россияне по числу визитеров в минувшем месяце впервые за последние 11 лет вышли на первое место.

По количеству граждан, посетивших Грузию за семь месяцев текущего года, Россия также впервые за эти годы переместилась с четвертой на третью позицию после Азербайджана и Армении.

По данным МВД, более половины россиян воспользовались единственной в настоящее время сухопутной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через Дарьяльское ущелье.

По этому пути с начала года пересекли границу Грузии через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс - Казбеги" 349,5 тыс. граждан РФ, или 54,3% всех визитеров, воспользовавшихся этим КПП. Далее следуют граждане Армении (24%), Азербайджана (9%), Грузии (7%), Украины (3%), других стран.

В январе-июле 2017 года Грузию посетили 3 млн 978,7 тыс. иностранцев, что на 16,8% больше по сравнению с январем-июлем 2016 года. Из них туристов было 1 млн 829,3 тыс. человек (рост на 30,2%), транзитом побывали в республике 842,7 тыс. человек (рост на 25,3%), остальные 1 млн 306,6 тыс. - визитеры другой категории (снижение на 1,6%).

В 2016 году Грузию посетили 6 млн 360,5 тыс. иностранцев - на 7,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).