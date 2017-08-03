Казахстан видит потенциал в наращивании экспорта пшеницы в Азербайджан. Об этом говорится в подготовленном министерством национальной экономики Казахстана списке товаров, перспективных с точки зрения увеличения товарооборота между странами.
«Потенциал экспорта Казахстаном пшеницы в Азербайджан оценивается в сумму $163,2 млн в год. Азербайджан уже импортирует пшеницу из Казахстана в среднем на $43,8 млн в год», - говорится в списке, который на своем сайте опубликовал Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Список основных потенциальных товаров по наращиванию экспорта из Казахстана в Азербайджан (годовые показатели в среднем за 2014-2016 гг. и потенциал годовых поставок) приведен в следующей таблице (показатели выражены в миллионах долларов):
|
Наименование
|
Экспорт
РК в мир
|
Экспорт РК в
Азербайджан
|
Импорт
Азербайджана
из мира
|
Потенциал
экспорта из РК в Азербайджан
|
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы
|
12,7
|
0,0
|
8,7
|
3,4
|
Сыры и творог
|
3,5
|
0,0
|
14,0
|
3,5
|
Яйца
|
5,1
|
0,0
|
8,6
|
0,6
|
Картофель
|
2,3
|
0,0
|
11,6
|
2,3
|
Пшеница
|
778,0
|
43,8
|
263,8
|
163,2
|
Рис
|
22,8
|
0,1
|
9,2
|
4,9
|
Масло подсолнечное
|
32,8
|
0,1
|
31,5
|
16,2
|
Маргарин
|
10,0
|
0,0
|
14,4
|
6,1
|
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад)
|
26,3
|
1,1
|
24,5
|
21,9
|
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
|
31,6
|
0,4
|
38,3
|
28,2
|
Экстракт солодовый, готовые пищевые продукты из муки, крупы, крахмала
|
26,0
|
0,0
|
19,8
|
15,7
|
Хлеб и мучные кондитерские изделия
|
16,6
|
0,1
|
30,5
|
14,8
|
Продукты для приготовления соусов, готовые соусы и приправы смешанные
|
4,6
|
0,0
|
7,9
|
4,3
|
Воды, включая минеральные и газированные, ссахаром
|
38,7
|
0,1
|
34,7
|
31,4
|
Табачные изделия
|
105,8
|
0,0
|
259,9
|
103,0
|
Цемент
|
20,4
|
0,0
|
46,7
|
16,4
|
Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи
|
18,3
|
0,1
|
198,6
|
16,2
|
Удобрения азотные
|
22,2
|
0,9
|
31,0
|
20,1
|
Удобрения минеральные смешанные
|
25,0
|
0,1
|
21,8
|
0,9
|
Замазки, шпатлевки
|
8,6
|
0,0
|
8,3
|
6,7
|
Мыло
|
7,2
|
0,0
|
12,2
|
4,9
|
Вещества поверхностно-активные, моющие и чистящие средства
|
10,7
|
0,0
|
67,3
|
10,7
|
Полимеры пропилена
|
23,8
|
0,0
|
16,6
|
14,2
|
Полимеры винилхлорида
|
13,4
|
0,0
|
8,2
|
6,7
|
Тара пластмассовая
|
14,2
|
1,4
|
19,1
|
11,4
|
Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка
|
161,2
|
0,0
|
141,4
|
3,4
|
Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
|
34,9
|
0,0
|
31,8
|
16,8
|
Полуфабрикаты из нелегированной стали
|
146,3
|
12,9
|
22,9
|
22,3
|
Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный
|
374,2
|
0,9
|
100,3
|
30,7
|
Прокат плоский из нелегированной стали плакированный
|
341,3
|
16,1
|
35,1
|
32,0
|
Прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие
|
59,7
|
4,1
|
68,1
|
25,5
|
Трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов
|
90,3
|
2,2
|
154,7
|
69,3
|
Проволока медная
|
12,4
|
0,0
|
12,1
|
8,1
|
Арматура для трубопроводов
|
29,1
|
0,1
|
230,7
|
29,0
|
Трансформаторы электрические
|
18,4
|
0,0
|
46,9
|
14,0
|
Аккумуляторы электрические
|
35,3
|
1,4
|
12,5
|
4,7
|
Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы
|
5,0
|
0,0
|
8,6
|
0,1
А.Ахундов
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