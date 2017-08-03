Казахстан видит потенциал в наращивании экспорта пшеницы в Азербайджан. Об этом говорится в подготовленном министерством национальной экономики Казахстана списке товаров, перспективных с точки зрения увеличения товарооборота между странами.

«Потенциал экспорта Казахстаном пшеницы в Азербайджан оценивается в сумму $163,2 млн в год. Азербайджан уже импортирует пшеницу из Казахстана в среднем на $43,8 млн в год», - говорится в списке, который на своем сайте опубликовал Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Список основных потенциальных товаров по наращиванию экспорта из Казахстана в Азербайджан (годовые показатели в среднем за 2014-2016 гг. и потенциал годовых поставок) приведен в следующей таблице (показатели выражены в миллионах долларов):

Наименование Экспорт РК в мир Экспорт РК в Азербайджан Импорт Азербайджана из мира Потенциал экспорта из РК в Азербайджан Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 12,7 0,0 8,7 3,4 Сыры и творог 3,5 0,0 14,0 3,5 Яйца 5,1 0,0 8,6 0,6 Картофель 2,3 0,0 11,6 2,3 Пшеница 778,0 43,8 263,8 163,2 Рис 22,8 0,1 9,2 4,9 Масло подсолнечное 32,8 0,1 31,5 16,2 Маргарин 10,0 0,0 14,4 6,1 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) 26,3 1,1 24,5 21,9 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао 31,6 0,4 38,3 28,2 Экстракт солодовый, готовые пищевые продукты из муки, крупы, крахмала 26,0 0,0 19,8 15,7 Хлеб и мучные кондитерские изделия 16,6 0,1 30,5 14,8 Продукты для приготовления соусов, готовые соусы и приправы смешанные 4,6 0,0 7,9 4,3 Воды, включая минеральные и газированные, ссахаром 38,7 0,1 34,7 31,4 Табачные изделия 105,8 0,0 259,9 103,0 Цемент 20,4 0,0 46,7 16,4 Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи 18,3 0,1 198,6 16,2 Удобрения азотные 22,2 0,9 31,0 20,1 Удобрения минеральные смешанные 25,0 0,1 21,8 0,9 Замазки, шпатлевки 8,6 0,0 8,3 6,7 Мыло 7,2 0,0 12,2 4,9 Вещества поверхностно-активные, моющие и чистящие средства 10,7 0,0 67,3 10,7 Полимеры пропилена 23,8 0,0 16,6 14,2 Полимеры винилхлорида 13,4 0,0 8,2 6,7 Тара пластмассовая 14,2 1,4 19,1 11,4 Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка 161,2 0,0 141,4 3,4 Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами 34,9 0,0 31,8 16,8 Полуфабрикаты из нелегированной стали 146,3 12,9 22,9 22,3 Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный 374,2 0,9 100,3 30,7 Прокат плоский из нелегированной стали плакированный 341,3 16,1 35,1 32,0 Прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие 59,7 4,1 68,1 25,5 Трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов 90,3 2,2 154,7 69,3 Проволока медная 12,4 0,0 12,1 8,1 Арматура для трубопроводов 29,1 0,1 230,7 29,0 Трансформаторы электрические 18,4 0,0 46,9 14,0 Аккумуляторы электрические 35,3 1,4 12,5 4,7 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы 5,0 0,0 8,6 0,1

А.Ахундов