Новые фундуковые сады будут заложены в Балакенском районе – президент Азербайджана

Новые посевные площади под фундуковые сады будут заложены в Балакенском районе в ближайшие годы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В течение одного года в Балакенском районе было заложено 2,2 тыс. га новых фундуковых садов и площадь садовых участков достигла 7 тыс. га. Однако, в последующие годы здесь будет дополнительно заложено, как минимум, 3 тыс. га фундуковых садов», - сказал И.Алиев на открытии Центра «AБAД» в Балакене, сообщает сайт главы государства.
Президент подчеркнул, что эти мероприятия будут реализованы за государственный счет.
По словам И.Алиева, сегодня в Азербайджане уделяется большое внимание восстановлению традиционных сельскохозяйственных сфер.
Р.Бабаев
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