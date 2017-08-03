Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 32° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 25° 37°

АПК 03.08.2017 18:09

Новые фундуковые сады будут заложены в Балакенском районе – президент Азербайджана

Новые посевные площади под фундуковые сады будут заложены в Балакенском районе в ближайшие годы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В течение одного года в Балакенском районе было заложено 2,2 тыс. га новых фундуковых садов и площадь садовых участков достигла 7 тыс. га. Однако, в последующие годы здесь будет дополнительно заложено, как минимум, 3 тыс. га фундуковых садов», - сказал И.Алиев на открытии Центра «AБAД» в Балакене, сообщает сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что эти мероприятия будут реализованы за государственный счет.

По словам И.Алиева, сегодня в Азербайджане уделяется большое внимание восстановлению традиционных сельскохозяйственных сфер.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, ФУНДУК


Похожие новости


Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики Президент Алиев принял участие в открытии двух автодорог на Абшеронском полуострове Президент Азербайджана утвердил «Положение о Совете финансовой стабильности»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]