Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 32° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 25° 37°

Внутренняя политика 03.08.2017 18:13

Государство построило более 7 тыс. домов для пострадавших от землетрясения граждан на северо-западе Азербайджана - Алиев

Государство построило более 7 тыс. частных домов в Балакенском районе для граждан, пострадавших от землетрясения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджанское государство оказало материальную помощь гражданам, пострадавшим от землетрясения. Более 7 тыс. частных домов было построено только в Балакене, в более 2 тыс. домах проведен основательный ремонт»,- заявил И.Алиев в ходе встречи с общественностью Балакенского района на северо-западе Азербайджана.

По его словам, государство не осталось равнодушным к проблемам граждан, и социально-экономическое развитие Балакенского района находится на высоком уровне.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в 14 октября 2012 года в 15:13 на границе Балакенского района с Грузией. Сила подземных толчков в эпицентре составила 7 баллов по 12-бальной шкале.

В тот же день в 20:40 в том же районе произошло второе землетрясение, сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов по 12-бальной шкале.

В результате подземных толчков частной и государственной собственности был нанесен значительный ущерб.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ, УСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


Граждане Азербайджана не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции – МИД В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,3 – МЧС Землетрясение в Азербайджане магнитудой 5,3 зарегистрировали казахстанские сейсмологи Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана В посольстве Италии в Баку открылась Книга скорби по жертвам землетрясения Посольство изучает информацию о пострадавших граждан Азербайджана в результате землетрясения в Италии - МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]