Государство построило более 7 тыс. домов для пострадавших от землетрясения граждан на северо-западе Азербайджана - Алиев

Государство построило более 7 тыс. частных домов в Балакенском районе для граждан, пострадавших от землетрясения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Азербайджанское государство оказало материальную помощь гражданам, пострадавшим от землетрясения. Более 7 тыс. частных домов было построено только в Балакене, в более 2 тыс. домах проведен основательный ремонт»,- заявил И.Алиев в ходе встречи с общественностью Балакенского района на северо-западе Азербайджана.
По его словам, государство не осталось равнодушным к проблемам граждан, и социально-экономическое развитие Балакенского района находится на высоком уровне.
Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в 14 октября 2012 года в 15:13 на границе Балакенского района с Грузией. Сила подземных толчков в эпицентре составила 7 баллов по 12-бальной шкале.
В тот же день в 20:40 в том же районе произошло второе землетрясение, сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов по 12-бальной шкале.
В результате подземных толчков частной и государственной собственности был нанесен значительный ущерб.
Ф.Исазаде
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