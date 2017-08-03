Трамп в январском разговоре с премьером Австралии назвал приятной телефонную беседу с Путиным - газета

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом в январе этого года заявил, что беседа с президентом РФ Владимиром Путиным показалась ему куда более приятной.

Газета "Вашингтон пост" в четверг опубликовала транскрипт телефонного разговора Д.Трампа и М.Тернбулла.

Согласно этой распечатке, Д.Трамп "вспыхнул" после спора, возникшего на почве обсуждения соглашения о беженцах.

"Я все эти дни делал телефонные звонки, и этот - самый неприятный за весь день", - сказал Д.Трамп австралийскому премьеру.

Перед тем как завершить разговор, американский президент подчеркнул, что как минимум один телефонный разговор в тот же день прошел куда более гладко.

"Разговор с Путиным был приятным", - сказал Д.Трамп австралийцу.

"Это нелепо", - добавил американский президент.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Представитель Белого дома, знакомый с текстом распечаток, сообщил журналистам не под запись: "Президент - жесткий переговорщик, он всегда стремится к лучшей сделке для американского народа... В каждом разговоре с иностранными лидерами президент прямо и решительно выражает свою готовность поставить Америку и американцев на первое место".

Представитель также напомнил, что Д.Трамп после этого разговора встречался с М.Тернбуллом и провел с ним конструктивную беседу.

28 января Д.Трамп также беседовал помимо М.Тернбулла и В.Путина с лидерами Германии, Франции и Японии.