Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Новороссийском, восемь человек госпитализированы

Микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с контейнеровозом под Новороссийском в четверг днем, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

"На 13 км автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" произошло ДТП с участием автомобиля КАМАЗ с прицепом и микроавтобуса "Мерседес". В микроавтобусе находилось 10 человек - двое взрослых и 8 детей. Все несовершеннолетние доставлены в городскую больницу N1 Новороссийска", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, большегруз, двигавшийся по направлению из города, резко затормозил, вследствие чего его прицеп поменял траекторию и выехал на встречную полосу. Встречный автобус "Мерседес", чтобы уйти от столкновения, выехал на обочину и съехал в кювет.

По данным МВД, микроавтобус направлялся с детьми из лагеря "Горный Родник" в Нальчик. За рулем был отец двоих несовершеннолетних, остальные дети ехали с ними по доверенности.

В пресс-службе администрации Краснодарского края агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что врачи уже осмотрели детей, полученные ими повреждения не представляют серьезной угрозы.

"Только у троих детей врачи диагностировали легкие травмы, остальные осмотрены и пока находятся под наблюдением", - сказал сотрудник пресс-службы.