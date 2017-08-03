Франция и Великобритания заявляют о прогрессе в вопросе о согласовании санкций ООН против КНДР

Дипломаты из Франции и Великобритании заявили в четверг, что видят некоторый прогресс на переговорах с остальными членами СБ ООН по вопросу о дополнительных санкциях против КНДР, передают западные СМИ.

"Мы хотели бы добиться в ближайшие дни резолюции с мощными дополнительными санкциями", - сказал постпред Франции при ООН Франсуа Делатр. По его словам, "в настоящее время идут переговоры по проекту резолюции, и мы добиваемся прогресса".

О прогрессе на переговорах по новым санкциям против КНДР заявил и постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

"СБ ООН должен дать весомый и быстрый ответ: ввести новые санкции. И я надеюсь, что это будет сделано в недалеком будущем", - сказал он.