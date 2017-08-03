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Дальнее зарубежье 03.08.2017 20:27

Франция и Великобритания заявляют о прогрессе в вопросе о согласовании санкций ООН против КНДР

Дипломаты из Франции и Великобритании заявили в четверг, что видят некоторый прогресс на переговорах с остальными членами СБ ООН по вопросу о дополнительных санкциях против КНДР, передают западные СМИ.

"Мы хотели бы добиться в ближайшие дни резолюции с мощными дополнительными санкциями", - сказал постпред Франции при ООН Франсуа Делатр. По его словам, "в настоящее время идут переговоры по проекту резолюции, и мы добиваемся прогресса".

О прогрессе на переговорах по новым санкциям против КНДР заявил и постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

"СБ ООН должен дать весомый и быстрый ответ: ввести новые санкции. И я надеюсь, что это будет сделано в недалеком будущем", - сказал он.

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Тэги: КНДР, САНКЦИИ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]