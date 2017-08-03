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Дальнее зарубежье 03.08.2017 21:57

Мощный тайфун приближается с юга к Японии

Японское метеорологическое агентство в четверг предупредило о приближении сильнейшего тайфуна "Нору" к южной части Японии.

Как отмечается на сайте агентства, стихийное бедствие подойдет к островам префектуры Окинава в пятницу днем, а к вечеру того же дня может добраться до западного острова Кюсю к вечеру.

Тайфун сопровождают проливные дожди и сильный ветер, средняя скорость которого составляет 150 км/ч. При этом скорость отдельных порывов ветра может превышать 200 км/ч.

В предупреждении метеорологического агентства жителям Кагосимы и соседних префектур рекомендуется подготовиться к ливням, высоким волнам и сильному ветру.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]