Мощный тайфун приближается с юга к Японии

Японское метеорологическое агентство в четверг предупредило о приближении сильнейшего тайфуна "Нору" к южной части Японии.

Как отмечается на сайте агентства, стихийное бедствие подойдет к островам префектуры Окинава в пятницу днем, а к вечеру того же дня может добраться до западного острова Кюсю к вечеру.

Тайфун сопровождают проливные дожди и сильный ветер, средняя скорость которого составляет 150 км/ч. При этом скорость отдельных порывов ветра может превышать 200 км/ч.

В предупреждении метеорологического агентства жителям Кагосимы и соседних префектур рекомендуется подготовиться к ливням, высоким волнам и сильному ветру.