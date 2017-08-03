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Дальнее зарубежье 03.08.2017 22:01

WGC прогнозирует снижение добычи золота в мире, начиная с 2019 г

World Gold Council (WGC) прогнозирует, что добыча золота в мире начнет снижаться с 2019 года.

Как говорится в материалах совета, несмотря на то, что несколько крупных проектов планируются к запуску до конца 2017 года, в целом портфель проектов слабый. Крупные золотодобытчики нарастили денежные потоки и снизили долговую нагрузку в последние годы, но вложения в развитие производства остаются на многолетних минимумах. WGC ожидает небольшого всплеска проектов в 2017-2018 годах, прежде чем в 2019 году мировая добыча золота начнет снижаться.

Во II квартале 2017 года добыча золота в мире, по подсчетам WGC, составила 791,2 тонны, что лишь незначительно (на 0,3%) меньше соответствующего периода прошлого года. Полугодовая добыча - 1 тыс. 557,1 тонны - также осталась примерно на уровне прошлого года.

В некоторых странах добыча упала достаточно существенно, отмечает WGC: в Китае на 8% во II квартале 2017 года ко II кварталу 2016-го (в связи с ужесточением экологических требований), в Танзании на 20% (в результате конфликта властей с Acacia Mining), в Монголии на 30% (там планово снижаются содержания на месторождении Ою Толгой).

Но это было скомпенсировано ростом в других странах, например, в Индонезии - на 30% (в результате возобновления экспорта концентрата с рудника Grasberg), в Суринаме - на 80% (за счет роста производства на новом руднике Merian) в Канаде - на 8% (за счет запуска рудников Hope Bay и Brucejack) и так далее.

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Тэги: ЗОЛОТО, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]