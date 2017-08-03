WGC прогнозирует снижение добычи золота в мире, начиная с 2019 г

World Gold Council (WGC) прогнозирует, что добыча золота в мире начнет снижаться с 2019 года.
Как говорится в материалах совета, несмотря на то, что несколько крупных проектов планируются к запуску до конца 2017 года, в целом портфель проектов слабый. Крупные золотодобытчики нарастили денежные потоки и снизили долговую нагрузку в последние годы, но вложения в развитие производства остаются на многолетних минимумах. WGC ожидает небольшого всплеска проектов в 2017-2018 годах, прежде чем в 2019 году мировая добыча золота начнет снижаться.
Во II квартале 2017 года добыча золота в мире, по подсчетам WGC, составила 791,2 тонны, что лишь незначительно (на 0,3%) меньше соответствующего периода прошлого года. Полугодовая добыча - 1 тыс. 557,1 тонны - также осталась примерно на уровне прошлого года.
В некоторых странах добыча упала достаточно существенно, отмечает WGC: в Китае на 8% во II квартале 2017 года ко II кварталу 2016-го (в связи с ужесточением экологических требований), в Танзании на 20% (в результате конфликта властей с Acacia Mining), в Монголии на 30% (там планово снижаются содержания на месторождении Ою Толгой).
Но это было скомпенсировано ростом в других странах, например, в Индонезии - на 30% (в результате возобновления экспорта концентрата с рудника Grasberg), в Суринаме - на 80% (за счет роста производства на новом руднике Merian) в Канаде - на 8% (за счет запуска рудников Hope Bay и Brucejack) и так далее.
Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы
Государство построило более 7 тыс. домов для пострадавших от землетрясения граждан на северо-западе Азербайджана - Алиев
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ЕИБ может выделить EUR37 млн на увеличение производства газа на Украине
Цены на нефть растут, Brent подорожала до $52,72 за барр., трейдеры следят за Венесуэлой
Новые фундуковые сады будут заложены в Балакенском районе – президент Азербайджана
В июле в Азербайджане было найдено и обезврежено около 520 мин и боеприпасов
Просьба блогера Лапшина об экстрадиции его в Израиль представлена в Минюст Азербайджана - адвокат
Госслужба инспекции труда Азербайджана обеспечила за семь месяцев выплату задержанных соцвыплат почти на 73,5 тыс. манатов
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»