WGC прогнозирует снижение добычи золота в мире, начиная с 2019 г

World Gold Council (WGC) прогнозирует, что добыча золота в мире начнет снижаться с 2019 года.

Как говорится в материалах совета, несмотря на то, что несколько крупных проектов планируются к запуску до конца 2017 года, в целом портфель проектов слабый. Крупные золотодобытчики нарастили денежные потоки и снизили долговую нагрузку в последние годы, но вложения в развитие производства остаются на многолетних минимумах. WGC ожидает небольшого всплеска проектов в 2017-2018 годах, прежде чем в 2019 году мировая добыча золота начнет снижаться.

Во II квартале 2017 года добыча золота в мире, по подсчетам WGC, составила 791,2 тонны, что лишь незначительно (на 0,3%) меньше соответствующего периода прошлого года. Полугодовая добыча - 1 тыс. 557,1 тонны - также осталась примерно на уровне прошлого года.

В некоторых странах добыча упала достаточно существенно, отмечает WGC: в Китае на 8% во II квартале 2017 года ко II кварталу 2016-го (в связи с ужесточением экологических требований), в Танзании на 20% (в результате конфликта властей с Acacia Mining), в Монголии на 30% (там планово снижаются содержания на месторождении Ою Толгой).

Но это было скомпенсировано ростом в других странах, например, в Индонезии - на 30% (в результате возобновления экспорта концентрата с рудника Grasberg), в Суринаме - на 80% (за счет роста производства на новом руднике Merian) в Канаде - на 8% (за счет запуска рудников Hope Bay и Brucejack) и так далее.