Цены на нефть растут, Brent подорожала до $52,72 за барр., трейдеры следят за Венесуэлой

Цены на нефть растут в четверг, инвесторы продолжают оценивать опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране и, наконец, нашли в них позитивные моменты, пишет Dow Jones.
Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на $0,36 (0,69%) - до $52,72 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,22 (0,44%) - до $49,81 за баррель.
В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,53 млн баррелей, тогда как эксперты S&P Global Platts в среднем прогнозировали снижение на 2,8 млн баррелей.
Запасы бензина в США опустились по итогам седьмой недели подряд - на 2,52 млн баррелей. При этом спрос на бензин вырос до исторического максимума - 9,84 млн баррелей в сутки.
"Существенное увеличение спроса смогло успокоить "быков", - отмечают эксперты ANZ Bank.
"Приличная доля избыточных запасов нефти была сокращена, и этот процесс продолжается и набирает силу", - сказал аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Мэллинсон.
Загруженность мощностей нефтеперерабатывающих предприятий в США подскочила на прошлой неделе до 95,4%, сообщило Минэнерго.
Согласно прогнозу JBC Energy, глобальный спрос на нефтепродукты в 2017 году повысится на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Ранее эксперты JBC прогнозировали рост лишь на 1,1 млн б/с.
Участники рынка продолжают следить за ситуацией в Венесуэле, поскольку угроза введения США санкций в отношении нефтяного сектора страны сохраняется. "Трейдеры по-прежнему ждут сигналов о том, каким образом, будет развиваться ситуация, и пытаются понять, насколько может сократиться объем производства нефти в Венесуэле, а также объем экспорта, если санкции будут введены", - отметил Р.Мэллинсон.
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