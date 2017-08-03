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ТЭК 03.08.2017 22:03

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $52,72 за барр., трейдеры следят за Венесуэлой

Цены на нефть растут в четверг, инвесторы продолжают оценивать опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране и, наконец, нашли в них позитивные моменты, пишет Dow Jones.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на $0,36 (0,69%) - до $52,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,22 (0,44%) - до $49,81 за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,53 млн баррелей, тогда как эксперты S&P Global Platts в среднем прогнозировали снижение на 2,8 млн баррелей.

Запасы бензина в США опустились по итогам седьмой недели подряд - на 2,52 млн баррелей. При этом спрос на бензин вырос до исторического максимума - 9,84 млн баррелей в сутки.

"Существенное увеличение спроса смогло успокоить "быков", - отмечают эксперты ANZ Bank.

"Приличная доля избыточных запасов нефти была сокращена, и этот процесс продолжается и набирает силу", - сказал аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Мэллинсон.

Загруженность мощностей нефтеперерабатывающих предприятий в США подскочила на прошлой неделе до 95,4%, сообщило Минэнерго.

Согласно прогнозу JBC Energy, глобальный спрос на нефтепродукты в 2017 году повысится на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Ранее эксперты JBC прогнозировали рост лишь на 1,1 млн б/с.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в Венесуэле, поскольку угроза введения США санкций в отношении нефтяного сектора страны сохраняется. "Трейдеры по-прежнему ждут сигналов о том, каким образом, будет развиваться ситуация, и пытаются понять, насколько может сократиться объем производства нефти в Венесуэле, а также объем экспорта, если санкции будут введены", - отметил Р.Мэллинсон.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]