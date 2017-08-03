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Дальнее зарубежье 03.08.2017 22:12

В Великобритании скончался актер из "Гарри Поттера" Роберт Харди

Актер Роберт Харди, известный по фильмам о Гарри Поттере и по телесериалу "Все существа большие и малые", скончался на 92-м году жизни, пишет в четверг сайт британской газеты "Сан".

"С большой печалью семья Р.Харди сообщает о его смерти после колоссальной карьеры в театре, телевидении и кино, охватывающей более 70 лет", - цитирует издание заявление семьи актера.

Р.Харди снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, однако мировую известность он получил, сыграв роль министра магии Корнелиуса Фаджа в серии фильмов о "Гарри Потере".

Также он известен тем, что неоднократно исполнил роль бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АКТЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]