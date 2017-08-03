Трамп в пятницу отправляется в гольф-клуб на 17-дневный отдых

Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в американском штате Нью-Джерси, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что Д.Трамп проведет там 17 дней, и это станет его первым отпуском с момента начала работы на посту президента.

Президент на выходных уже посетил этот частный гольф-клуб.

Как отмечает АП, пока президент будет на отдыхе, в западной части Белого дома заменят систему отопления и охлаждения.