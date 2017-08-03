Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 23° 32° 6 Авг 24° 34° 7 Авг 25° 36°

Дальнее зарубежье 03.08.2017 22:12

Трамп в пятницу отправляется в гольф-клуб на 17-дневный отдых

Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в американском штате Нью-Джерси, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что Д.Трамп проведет там 17 дней, и это станет его первым отпуском с момента начала работы на посту президента.

Президент на выходных уже посетил этот частный гольф-клуб.

Как отмечает АП, пока президент будет на отдыхе, в западной части Белого дома заменят систему отопления и охлаждения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ОТПУСК


Похожие новости


Президент Ирана обещает зеркальный ответ на американские санкции Мнения американцев по вопросу импичмента Трампу разделились поровну - опрос Президент США заявляет об успехах в борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке Трамп призывает не верить источникам противостоящих ему американских СМИ Американские правозащитники подали иск против Трампа в связи с блокировкой в "Твиттере" США активно борются с исламским терроризмом и одержат победу над ним - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]