Трамп в пятницу отправляется в гольф-клуб на 17-дневный отдых

Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в американском штате Нью-Джерси, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Ожидается, что Д.Трамп проведет там 17 дней, и это станет его первым отпуском с момента начала работы на посту президента.
Президент на выходных уже посетил этот частный гольф-клуб.
Как отмечает АП, пока президент будет на отдыхе, в западной части Белого дома заменят систему отопления и охлаждения.
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