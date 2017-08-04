Нанесенный Байкалу экологический вред необходимо минимизировать, загрязненные территории рекультивировать - президент

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу минимизировать последствия нанесенного экологического ущерба байкальской территории и не допускать подобного впредь.

"Ликвидация последствий нерациональной, а зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания для того, чтобы, во-первых, ни чего подобного в будущем не допускать, а во-вторых, сделать все, чтобы минимизировать то, что уже накоплено", - заявил В.Путин на совещании, посвященном обсуждению вопросов экологического развития байкальской природной территории.

Президент отметил, что значительные территории Прибайкалья подверглись экстремальному загрязнению. Несмотря на то, что закрыт, например, Байкальский ЦБК, накопленные им отходы продолжают отравлять озеро .

Поэтому первая задача - ликвидировать экологический ущерб и рекультивировать загрязненные территории,- подчеркнул президент.

"Одновременно с этим необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать: очистные сооружения большинства из них изношены, причем более 60% загрязненных стоков приходится на жилищно-коммунальные хозяйства", - сказал В.Путин.

В связи с этим необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру, подчеркнул он.

Кроме того, вред байкальскому региону наносят и сельхозпредприятия, которые загрязняют территорию химическими отходами.

При этом глава государства напомнил, что реализация программы "Охраны озера Байкал и социально-экономическое развитее байкальской природной территории на 2012-2020 годы" уже обеспечило строительства десятков очистных сооружений и полигонов твердых коммунальных отходов, создала базу для борьбы с лесными пожарами, обеспечила сохранение экосистемы, редких видов животных.

"Считаю необходимым рассмотреть вопрос о продлении срока действия программы", - сказал В.Путин.

При этом необходимо в данной сфере необходимо соблюсти баланс между задачами социально-экономического развития и сохранением экологии, подчеркнул президент РФ.

"Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они оборачиваются явно избыточными ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей, на развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов", - сказал В.Путин.

Он поставил задачу определить на совещании оптимальные способы решения этой проблемы.

"Принципиально важным является недопущение антропогенного воздействия на регион", - сказал глава государства, напомнив, что туристов на этой территории с каждым годом приезжает все больше. Президент отметил, что зачастую это создает дополнительные проблемы: стихийные свалки, игнорирование экологических норм бизнесменами.

"Этими вопросами нужно, конечно, заниматься вплотную, нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования эколого ориентированных проектов, с особым вниманием нужно относиться к обеспечению системы жесткого контроля", - сказал В.Путин.