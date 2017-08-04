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Регион 04.08.2017 09:58

Один грузинский военнослужащий погиб и трое получили ранения в ходе боя вблизи Баграмской авиабазы в Афганистане

Министерство обороны Грузии в пятницу ночью сообщило о гибели одного и ранении троих грузинских военнослужащих в Афганистане.

По информации ведомства, во время совместного моторизированного патрулирования вблизи Баграмской авиационной базы было совершено нападение на военнослужащих.

"В результате нападения погиб младший сержант 23-го пехотного батальона II-ой пехотной бригады вооруженных сил Грузии Мдинари Бебиашвили 1991 года рождения", - сказано в сообщении минобороны.

В министерстве также сообщили, что состояние одного из раненых стабильно тяжелое.

Состояние еще двоих получивших ранения военнослужащих, как заявляют в ведомстве, удовлетворительное.

"Минобороны Грузии выражает соболезнования семье и близким погибшего", - говорится в сообщении.

За время участия Грузии в миссии в Афганистане погибло около трех десятков грузинских военнослужащих.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АФГАНИСТАН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]