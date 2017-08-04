Один грузинский военнослужащий погиб и трое получили ранения в ходе боя вблизи Баграмской авиабазы в Афганистане

Министерство обороны Грузии в пятницу ночью сообщило о гибели одного и ранении троих грузинских военнослужащих в Афганистане.

По информации ведомства, во время совместного моторизированного патрулирования вблизи Баграмской авиационной базы было совершено нападение на военнослужащих.

"В результате нападения погиб младший сержант 23-го пехотного батальона II-ой пехотной бригады вооруженных сил Грузии Мдинари Бебиашвили 1991 года рождения", - сказано в сообщении минобороны.

В министерстве также сообщили, что состояние одного из раненых стабильно тяжелое.

Состояние еще двоих получивших ранения военнослужащих, как заявляют в ведомстве, удовлетворительное.

"Минобороны Грузии выражает соболезнования семье и близким погибшего", - говорится в сообщении.

За время участия Грузии в миссии в Афганистане погибло около трех десятков грузинских военнослужащих.