Проникшие на военную базу в Латвии россияне приговорены к уже отбытым срокам

Рижский районный суд приговорил двух граждан России за проникновение летом 2015 года на базу Национальных вооруженных сил (НВС) в Адажи к тюремному заключению, которое они уже отбыли раньше, а латвийского оппозиционера Владимира Линдермана - оправдал.
Как сообщила адвокат обвиняемых россиян Александра Куркина и Андрея Попко Имма Янсоне, они приговорены к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы. Это время они уже провели под стражей. Кроме того, обоим запрещен въезд в Латвию на несколько лет.
В свою очередь В.Линдерман, который обвинялся в пособничестве хулиганству, оправдан.
Хотя А.Куркину и А.Попко не придется больше сидеть в тюрьме, адвокат намерена обжаловать приговор в Рижском окружном суде.
Инцидент на Адажской базе произошел в 2015 году. По версии Полиции безопасности Латвии, граждане России незаконно проникли на военный объект, а помогал им В.Линдерман. Инцидент произошел во время военных учений Saber Strike 2015, в которых принимали участие и американские военнослужащие.
А.Попко и А.Куркин вначале подозревались в шпионаже и "попытке терроризма", но позднее их действия были переквалифицированы на статью о групповом хулиганстве.
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