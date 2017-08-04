Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 24° 34° 6 Авг 24° 36° 7 Авг 26° 37°

АПК 04.08.2017 09:38

Президент Азербайджана проводит республиканское совещание по развитию производства шелкопряда, табака и фундука

Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева в Гахе в пятницу проходит республиканское совещание по вопросам развития производства шелкопряда, табака и фундука, сообщает сайт главы государства.

Президент выступил на мероприятии с речью.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕЩАНИЕ, АПК


Похожие новости


Продовольственная безопасность является приоритетом Азербайджана – президент Алиев Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]