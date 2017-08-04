Президент Азербайджана проводит республиканское совещание по развитию производства шелкопряда, табака и фундука

Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева в Гахе в пятницу проходит республиканское совещание по вопросам развития производства шелкопряда, табака и фундука, сообщает сайт главы государства.

Президент выступил на мероприятии с речью.

Р.Бабаев