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СНГ 04.08.2017 10:39

Главой национальной телерадиокомпании Узбекистана назначен известный узбекский тележурналист

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева исполняющим обязанности председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) назначен Бабур Алиханов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

"Решением главы государства Бабур Алиханов назначен исполняющим обязанности председателя НТРК ", - сказал собеседник агентства.

Б.Алиханов родился в 1962 году в Ташкенте. В 1983 году окончил Ташкентский Госуниверситет (ТашГУ), после чего начал трудовую деятельность на телевидении. Долгое время являлся директором информационной службы "Ахборот" (новости) телеканала "Узбекистон", который позже возглавил, преподавал на факультете журналистики ТашГУ.

До нынешнего назначения он работал заместителем председателя Национальной телерадиокомпании.

Как сообщалось ранее, накануне глава государства освободил от должности председателя НТРК Хуршида Мирзахидова как не справившегося с ее модернизацией. Ранее он возглавлял министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

НТРК осуществляет трансляцию 12 телевизионных и четырех радиоканалов. В конце июля телекомпания запустила трансляцию первого круглосуточного новостного телерадиоканала "Узбекистан 24". Вещание канала осуществляется на узбекском, русском и английском языках. Канал впервые в практике национального телевидения планирует открыть около 10 корреспондентских пунктов за рубежом, в частности, в России.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]