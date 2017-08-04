Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за I полугодие составила около 85 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-июнь 2017 года составила 84,9 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

В январе-июне 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд 7,3 млн манатов, в том числе 749,8 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 460,3 млн манатов.

Процентные расходы банков за шесть месяцев составили 482,7 млн манатов, в том числе по депозитам – 192,1 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 476 млн манатов.

В целом, в январе-июне 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 508,8 млн манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 408,9 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.

Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 102,3 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 17,4 млн манатов.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.

А.Ахундов