Французские ВМС перехватили судно с 1,5 тоннами кокаина ценою в $250 млн

Французские военно-морские силы в южной части Тихого океана перехватили яхту, на борту которой находилось 1,46 тонны кокаина, сообщили в пятницу представители французских властей.

Перехваченное судно направлялось из Южной Америки в Австралию, где такое количество наркотического средства могло быть продано примерно за 322 млн. австралийских долларов (256 млн. долларов США).

Перехваченное судно "Афалина" отконвоировано в тихоокеанскую французскую территорию Новая Каледония. Четыре пассажира, по первоначальным данным граждане Литвы и Латвии, арестованы.

Австралийская разведка поблагодарила французский флот за предотвращение проникновения большой поставки наркотических веществ в страну и заявила, что расследует это дело.