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Дальнее зарубежье 04.08.2017 10:57

Французские ВМС перехватили судно с 1,5 тоннами кокаина ценою в $250 млн

Французские военно-морские силы в южной части Тихого океана перехватили яхту, на борту которой находилось 1,46 тонны кокаина, сообщили в пятницу представители французских властей.

Перехваченное судно направлялось из Южной Америки в Австралию, где такое количество наркотического средства могло быть продано примерно за 322 млн. австралийских долларов (256 млн. долларов США).

Перехваченное судно "Афалина" отконвоировано в тихоокеанскую французскую территорию Новая Каледония. Четыре пассажира, по первоначальным данным граждане Литвы и Латвии, арестованы.

Австралийская разведка поблагодарила французский флот за предотвращение проникновения большой поставки наркотических веществ в страну и заявила, что расследует это дело.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОКАИН, СУДНО, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]