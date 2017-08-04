LUKOIL-Azerbaijan отбирает подрядчика для ремонта 2 АЗС

ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" объявило тендер на проведение ремонтно-строительных работ на двух автозаправочных станциях (АЗС), говорится в объявлении компании.

Тендер будет проводиться в два этапа и по 2 лотам.

Лот-1 включает проведение строительно-монтажных и рекламных работ на АЗС №3; лот-2 - проведение строительно-монтажных и рекламных работ на АЗС №11.

Тендерные предложения компаний принимаются до 5 сентября 2017г. Дата проведения тендера будет объявлена претендентам дополнительно.

В настоящее время, ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" имеет в Азербайджане сеть из более 30АЗС. Кроме этого, по условиям франчайзинга компания осуществляет эксплуатацию еще около 20 АЗС.

Н.Аббасова