LUKOIL-Azerbaijan отбирает подрядчика для ремонта 2 АЗС

ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" объявило тендер на проведение ремонтно-строительных работ на двух автозаправочных станциях (АЗС), говорится в объявлении компании.
Тендер будет проводиться в два этапа и по 2 лотам.
Лот-1 включает проведение строительно-монтажных и рекламных работ на АЗС №3; лот-2 - проведение строительно-монтажных и рекламных работ на АЗС №11.
Тендерные предложения компаний принимаются до 5 сентября 2017г. Дата проведения тендера будет объявлена претендентам дополнительно.
В настоящее время, ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" имеет в Азербайджане сеть из более 30АЗС. Кроме этого, по условиям франчайзинга компания осуществляет эксплуатацию еще около 20 АЗС.
Н.Аббасова
Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 138 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы
Доходы ГФСЗ в январе-июле увеличились на 9%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 и пострадали 10 человек - МВД
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Дискаунтер Aldi изъял из продажи в Германии все куриные яйца
Две сотни турецких инструкторов займутся обучением военных в Сомали
Шесть из 10 приглашенных стран подтвердили свое участие в военном параде в Киеве 24 августа - глава Минобороны Украины
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»