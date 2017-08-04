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ТЭК 04.08.2017 11:01

LUKOIL-Azerbaijan отбирает подрядчика для ремонта 2 АЗС

ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" объявило тендер на проведение ремонтно-строительных работ на двух автозаправочных станциях (АЗС), говорится в объявлении компании.

Тендер будет проводиться в два этапа и по 2 лотам.

Лот-1 включает проведение строительно-монтажных и рекламных работ на АЗС №3; лот-2 - проведение строительно-монтажных и рекламных работ на АЗС №11.

Тендерные предложения компаний принимаются до 5 сентября 2017г. Дата проведения тендера будет объявлена претендентам дополнительно.

В настоящее время, ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" имеет в Азербайджане сеть из более 30АЗС. Кроме этого, по условиям франчайзинга компания осуществляет эксплуатацию еще около 20 АЗС.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: LUKOIL, АЗС, РЕМОНТ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]