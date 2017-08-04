Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов примет участие на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве ИРИ в Баку.

«На инаугурации президента Роухани примет участие О.Асадов. Его будет сопровождать парламентская делегация»,- сообщил собеседник агентства.

Инаугурация Х.Роухани состоится 5 августа.

Ф.Исазаде