Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов примет участие на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве ИРИ в Баку.
«На инаугурации президента Роухани примет участие О.Асадов. Его будет сопровождать парламентская делегация»,- сообщил собеседник агентства.
Инаугурация Х.Роухани состоится 5 августа.
Ф.Исазаде
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