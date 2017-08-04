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Внешняя политика 04.08.2017 11:12

Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов примет участие на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве ИРИ в Баку.

«На инаугурации президента Роухани примет участие О.Асадов. Его будет сопровождать парламентская делегация»,- сообщил собеседник агентства.

Инаугурация Х.Роухани состоится 5 августа.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]