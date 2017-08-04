Президент Судана приедет в Россию осенью - глава МИД

Визит президента Судана Омара аль-Башира в Москву должен состояться в сентябре-октябре этого года, сообщил государственный министр иностранных дел этой страны Атта Альманан Бахит.

"Мы очень ждем этого визита и планируем, что он состоится до конца этого года, думаю, что в сентябре-октябре", - сказал А.А.Бахит в интервью "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, подготовка визита обсуждалась во время консультаций суданской делегации с коллегами из российского МИД.

"На данный момент могу сказать, что президента аль-Башира ждут в Москве, приглашение поступило на самом высоком уровне", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что во время визита ожидается подписание целого ряда соглашений, и на данный момент стороны занимаются их подготовкой. В частности, госминистр сообщил, что Судан заинтересован в углублении военно-технического сотрудничества с Москвой.

"Что касается ВТС, Москва - наш самый важный партнер в этой сфере, Россия очень помогает Судану в том, что касается технологий", - сказал А.А.Бахит.

"Мы достаточно продвинутая страна в военной сфере, и это благодаря нашему успешному сотрудничеству с Россией. Мы собираемся его и дальше усиливать, развивать, и результат станет заметен уже по итогам этого визита. Наша армия больше привыкла к российским вооружениям, чем к западным", - отметил он .

Госминистр добавил, что Судан широко использует продукцию российской авиационной промышленности, как военной, так и гражданской. "Даже личный самолет президента - российского производства", - подчеркнул он.

В июле СМИ со ссылкой на МИД Судана сообщали, что визит О.аль-Башира в РФ запланирован на вторую половину августа. В данный момент суданский лидер разыскивается Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в военных преступлениях во время конфликта в Дарфуре. Россия в ноябре прошлого года отказалась быть участником Римского статута МУС.