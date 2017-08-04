Основой российско-болгарских отношений всегда были узы братской дружбы и духовной близости - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил болгарского коллегу Румена Радева с 25-летием со дня заключения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве.
"Российско-болгарские отношения имеют давнюю и богатую историю. Во все времена их основой служили узы братской дружбы, культурной и духовной близости, связывающие наши народы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что договор 1992 года способствовал существенному расширению взаимодействия между Москвой и Софией, что сыграло большую роль в увеличении объёмов взаимной торговли и инвестиционных потоков, развитии научной, гуманитарной и других сфер.
"От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Болгарии - благополучия и процветания", - написал в телеграмме президент РФ.
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