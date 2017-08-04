Судан ожидает, что США снимут санкции в октябре - министр

Власти Судана рассчитывают на полное снятие санкций США к октябрю этого года, заявил государственный министр иностранных дел этой страны Атта Альманан Бахит.

"В данный момент уже нет причины сохранять санкции, и поэтому в январе 2017 года американцы частично сняли эти санкции, мы работали над этим с администрацией Барака Обамы. Санкции должны были быть полностью сняты в июле", - сказал А.А.Бахит в интервью "Интерфаксу" в пятницу.

"К сожалению, нынешняя администрация продлила санкции еще на несколько месяцев. Мы надеемся, что по истечении этого периода санкции будут сняты окончательно", - отметил он, пояснив, что данный срок истекает 12 октября.

А.А.Бахит добавил, что считает санкции незаконным инструментом политического давления, и Хартум полностью солидарен с Москвой в неприятии санкционного давления со стороны США.

Говоря о ситуации с безопасностью в Судане, и в районе конфликта в Дарфуре в частности, министр подчеркнул, что она значительно улучшилась, и косвенным признаком тому может служить сокращение миротворческой миссии ООН.

"Я думаю, что правительство полностью контролирует ситуацию в стране, и вносит вклад в развитие мира и стабильности на своей территории, и будет помогать в этом другим государствам", - сказал суданский министр.

США ввели торговое эмбарго и финансовые санкции в отношении Хартума в 1993 году. Судан - одна из трёх стран в мире наряду с Сирией и Ираном, которая внесена Белым домом в список государств - спонсоров терроризма. В начале года Белый дом частично снял ограничительные меры, однако новая администрация отложила полное снятие санкций на три месяца до подтверждения того, что Судан выполнил для этого все требования, включая нормализацию ситуации в Дарфуре и сотрудничество в борьбе с терроризмом.