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СНГ 04.08.2017 12:31

Молдавию ждет год борьбы между президентом и правительством - Додон

Президент Молдавии Игорь заявил, что власти республики - парламент и правительство, - и дальше будут блокировать любое решение и попытку президента проводить реформы.

В интервью агентству "Интерфакс" И.Додон сказал, что это стало совершенно очевидным после решения Конституционного суда по поводу инициативы президента провести 24 сентября консультативный референдум по актуальным для молдавского общества вопросам.

"Но народ все это видит, люди это прекрасно понимают. Мы в любом случае добьемся тех целей, которые перед собой поставили. И это произойдет на следующих парламентских выборах", - сказал президент.

"Страну ждет год непростой борьбы между президентом с одной стороны и с другой стороны - парламентом и правительством. И если этот парламент пойдет на попытку снять с должности президента, то будет референдум, который этот парламент, и эта власть обязаны будут провести", - подчеркнул И.Додон.

"Дальше будут парламентские выборы, которые выиграют пропрезидентские силы. И тогда в Молдавии будет выстроена вертикаль власти, и будет плодотворное сотрудничество между президентом, парламентом и правительством. Вот как пройдут выборы парламента, я вернусь к вопросу о полномочиях президента, а до этого парламент будет блокировать любые мои действия в этом направлении", - отметил он.

На вопрос, не пугает ли президента опасное разделение молдавского общества на "проевропейскую" и "пророссийскую" части, И.Додон отметил, что "в Молдавии так было всегда".

"И, к сожалению, от этого в ближайшие годы нам не удастся уйти. Я был бы счастлив, чтобы нам удалось после парламентских выборов создать промолдавское парламентское большинство и промолдавское правительство, чтобы поставить вето на геополитические баталии на определенный период времени ", - заключил президент.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]