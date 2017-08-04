Трамп не сможет производить назначения в связи с уходом сената на каникулы

Президент США Дональд Трамп до сентября не сможет назначать кандидатов на должности, требующие утверждений сената, в связи с уходом сенаторов на каникулы, сообщило издание "Хилл".

В ходе последнего заседания сената перед каникулами конгрессмены единогласно проголосовали за запрет президенту США производить назначения во время их отсутствия.

Сенаторы разошлись на каникулы в пятницу вечером, и большинство из них не планирует возвращаться в столицу до национального праздника - Дня труда, отмечаемого в первый понедельник сентября, который в этом году приходится на четвертое число этого месяца.

Как отмечают наблюдатели, в связи с этим кандидатура американского посла в Россию Джона Хантсмана останется неутвержденной до возвращения сенаторов.