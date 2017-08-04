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Дальнее зарубежье 04.08.2017 12:01

Трамп не сможет производить назначения в связи с уходом сената на каникулы

Президент США Дональд Трамп до сентября не сможет назначать кандидатов на должности, требующие утверждений сената, в связи с уходом сенаторов на каникулы, сообщило издание "Хилл".

В ходе последнего заседания сената перед каникулами конгрессмены единогласно проголосовали за запрет президенту США производить назначения во время их отсутствия.

Сенаторы разошлись на каникулы в пятницу вечером, и большинство из них не планирует возвращаться в столицу до национального праздника - Дня труда, отмечаемого в первый понедельник сентября, который в этом году приходится на четвертое число этого месяца.

Как отмечают наблюдатели, в связи с этим кандидатура американского посла в Россию Джона Хантсмана останется неутвержденной до возвращения сенаторов.

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Тэги: США, СЕНАТ, КАНИКУЛЫ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]