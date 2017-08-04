Талибы ведут ожесточенные бои с правительственными войсками в граничащей с Туркменистаном афганской провинции

Ожесточенные бои с минувшей ночи идут в уездах Акча и Муродиян граничащей с Туркменией провинции Джаузджан, на северо-западе Афганистана.

В пятницу телеканал Tolo News со ссылкой на депутата совета провинции Шермухаммада Нура сообщил, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) к утру пятницы захватили три поста правительственных войск в уезде Муродиян.

По его словам, в ходе боя убиты 10 боевиков "Талибан", а также 8 бойцов отрядов местной самообороны. Бои продолжаются.

"Если правительство не направит в уезды Акча и Муродиян дополнительные силы, они могут капитулировать", - заявил депутат.

Власти провинции Джаузджан пока не комментировали это заявление.

Между тем на территории валютного рынка уезда Гиришк провинции Гильменд (юг Афганистана) в пятницу утром вспыхнула перестрелка, которая продолжается до сих пор.

Пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Умар Звок сообщил местным СМИ, что силы безопасности пытаются ликвидировать четырех вооруженных лиц, напавших на рынок. Из-за боя временно заблокирована автотрасса Кабул-Кандагар.

Кроме того, минувшей ночью боевики атаковали пост сил безопасности в местечке Яхчол уезда Гиришк. Сначала террорист-смертник на заминированном автомобиле врезался в укрепительное сооружение поста безопасности, а затем несколько других боевиков начали обстрел военнослужащих. По данным У.Звока, в результате нападения пять сотрудников сил безопасности погибли, несколько человек получили ранения.

В то же время правительственные силы утром в пятницу восстановили контроль над уездом Джани Кхел в провинции Пактия (восток Афганистана).

Командование армейским корпусом "Тандар" сообщило, что уездный центр был освобожден силами специального десантного подразделения национальной армии.

Сообщается, что войсковая операция по освобождению уездного центра началась накануне при поддержке ВВС страны.

Уезд Джани Кхел был захвачен боевиками 25 июля. Одновременно под их контроль тогда перешли уезды Кохистан в провинции Фарьяб и Тайвара в провинции Гор на западе Афганистана. Кохистан и Тайвара были отбыты правительственными войсками несколько дней назад.