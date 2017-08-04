Шесть из 10 приглашенных стран подтвердили свое участие в военном параде в Киеве 24 августа - глава Минобороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в День Независимости страны на выставке на Майдане в Киеве будет представлено около 70 единиц военной техники, а в военном параде примут участие представители около 10 стран-партнеров Украины.

"В этом году мы приняли решение относительно выставки техники, которая будет находиться на Майдане Независимости. Всего будет выставлено около 70 единиц техники, из них 25 единиц - это абсолютно новые образцы техники, которые разработаны и сконструированы на наших заводах оборонно-промышленного комплекса, часть техники - модернизирована", - сказал С.Полторак журналистам в пятницу в Киеве.

Министр также отметил, что на военном параде, который пройдет по центральной улице столицы, будет представлена новая формы для роты почетного караула. "Мы покажем ее в этом году на параде для того, чтобы потом обсудить с украинцами и получить замечания, исправить и уже ввести ее в действие. Также будет модернизирована форма одежды для всех участников парада с исправленными недостатками", - сообщил С.Полторак.

По его словам, в День Независимости восьми военным частям и соединениям, которые проявили мужество и героизм, согласно указу президента, будут присвоены почетные наименования.

Всего, по словам министра, в параде примут участие около 4,5 военнослужащих.

"Также в этом году очень много наших партнеров изъявили желание принимать участие в праздновании Дня Независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса и наших партнеров, с которыми мы работаем, с которыми мы учимся, и которые помогают нам проводить реформу ВСУ и Министерства бороны", - отметил С.Полторак.

По его словам, представители около 10 стран будут принимать участие в параде, 6 из них уже дали свое согласие, и на сегодняшний день переговоры по этой теме продолжаются.

Министр подчеркнул, что для проведения военного парада не будет использовано дополнительное финансирование - только те деньги, которые положены по нормам обеспечения. "Дополнительных средств на проведения парада не нужно, и мы их не используем", - сказал С.Полторак.

День Независимости Украины отмечается 24 августа.